В Екатеринбурге глыба льда упала на голову девушке-патриотке

28 марта 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

От удара сосульки екатеринбурженка потеряла сознание, но ей на помощь пришли опытные инструкторы Фото: Размик Закарян © URA.RU Инструкторы Центра начальной военной подготовки «Урал» спасли девушку-патриотку, которая шла на занятие по тактической медицине и которой на голову упала глыба льда. Мужчины мгновенно оказали пострадавшей помощь, благодаря чему она не получила серьезных увечий. Об инциденте URA.RU рассказал руководитель «Урала», свердловский ветеран Донбасса Максим Хлопин. «Девушка состоит в „Женской гвардии Урала“ и шла на занятия по тактической медицине в наш центр на улице Розы Люксембург. В это время там из управляющей компании чистили крышу: двое стояли на здании, один внизу. С того места, которое еще не успели почистить, сорвалась глыба льда и упала девушке на голову», — рассказал Хлопин. От удара участница патриотической организации потеряла сознание. Все вокруг растерялись, кроме сотрудников «Урала», которые как раз приехали вести урок. Инструкторы с позывными «Зулус» и «Шеф» подстелили под пострадавшую баннер, велели очевидцам вызвать скорую помощь, перебинтовали девушку и на носилках (для них использовали сетку) перенесли в другое место. «Льдина рассекла ей голову, в итоге потеряла много крови. Скорая приехала быстро и увезла девушку в 24-ю больницу. Сейчас с ней все хорошо», — уточнил Хлопин. Он отметил, что инструкторы применили те знания, которым и учат на своих занятиях, и которые могут пригодиться любому в кризисной ситуации. Ранее в Екатеринбурге в результате падения ледяной глыбы травму получил трехлетний ребенок. Огромная сосулька упала ему на голову, когда он играл рядом со своим домом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инструкторы Центра начальной военной подготовки «Урал» спасли девушку-патриотку, которая шла на занятие по тактической медицине и которой на голову упала глыба льда. Мужчины мгновенно оказали пострадавшей помощь, благодаря чему она не получила серьезных увечий. Об инциденте URA.RU рассказал руководитель «Урала», свердловский ветеран Донбасса Максим Хлопин. «Девушка состоит в „Женской гвардии Урала“ и шла на занятия по тактической медицине в наш центр на улице Розы Люксембург. В это время там из управляющей компании чистили крышу: двое стояли на здании, один внизу. С того места, которое еще не успели почистить, сорвалась глыба льда и упала девушке на голову», — рассказал Хлопин. От удара участница патриотической организации потеряла сознание. Все вокруг растерялись, кроме сотрудников «Урала», которые как раз приехали вести урок. Инструкторы с позывными «Зулус» и «Шеф» подстелили под пострадавшую баннер, велели очевидцам вызвать скорую помощь, перебинтовали девушку и на носилках (для них использовали сетку) перенесли в другое место. «Льдина рассекла ей голову, в итоге потеряла много крови. Скорая приехала быстро и увезла девушку в 24-ю больницу. Сейчас с ней все хорошо», — уточнил Хлопин. Он отметил, что инструкторы применили те знания, которым и учат на своих занятиях, и которые могут пригодиться любому в кризисной ситуации. Ранее в Екатеринбурге в результате падения ледяной глыбы травму получил трехлетний ребенок. Огромная сосулька упала ему на голову, когда он играл рядом со своим домом.