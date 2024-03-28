В Челябинской области возбудили тысячу уголовных дел по мигрантам

За 2023 год в регионе было выдворено 1570 мигрантов, сообщил Скоков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области за 2023 год возбудили почти тысячу уголовных дел в сфере миграции. Об этом 28 марта на сессии заксобрания региона (ЗСО) сообщил начальник ГУ МВД Михаил Скоков.

«За прошедший год было проведено 13 тысяч проверок жилых секторов и мест трудовой деятельности мигрантов. Заведено около тысячи уголовных дел в области нарушения миграционного законодательства», — сообщил Скоков в своем докладе.

За год из Челябинской области также было выдворено 1570 мигрантов за административные нарушения, еще 3202 человека получили запрет на въезд в страну. При этом вдвое увеличилось число иностранцев, посещающих Россию через челябинские границы. Ведомством было зафиксировано более миллиона приезжих, из них 256 тысяч поставлены на миграционный учет.

В регионе на треть снизилось число преступлений, совершенных мигрантами. Самую положительную динамику показали грабежи, совершенные иностранцами — их стало на 60% меньше. Скоков отметил, что этому способствовали принятые меры.