На 94 километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель водитель Volkswagen выехал на встречную полосу движения, где врезался в автобус, в котором находилось пять пассажиров. В результате ДТП пострадали два человека, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Водитель автомашины Volkswagen Jetta не выбрал безопасную скорость движения, соответствующую метеорологическим и дорожным условиям, вследствие чего совершил выезд на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автобусом ЛиАЗ», — сказано в сообщении. Пострадали водитель и пассажир легковушки.
На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. «Управление транспортным средством требует от водителей максимальной концентрации и повышенного внимания», — отметили в ведомстве.
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