27 марта 2024

На свердловской трассе автобус с пассажирами попал в лобовое ДТП с иномаркой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
В ДТП пострадали два человека Фото:

На 94 километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель водитель Volkswagen выехал на встречную полосу движения, где врезался в автобус, в котором находилось пять пассажиров. В результате ДТП пострадали два человека, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель автомашины Volkswagen Jetta не выбрал безопасную скорость движения, соответствующую метеорологическим и дорожным условиям, вследствие чего совершил выезд на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автобусом ЛиАЗ», — сказано в сообщении. Пострадали водитель и пассажир легковушки.

На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. «Управление транспортным средством требует от водителей максимальной концентрации и повышенного внимания», — отметили в ведомстве.

Фото:

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На 94 километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель водитель Volkswagen выехал на встречную полосу движения, где врезался в автобус, в котором находилось пять пассажиров. В результате ДТП пострадали два человека, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель автомашины Volkswagen Jetta не выбрал безопасную скорость движения, соответствующую метеорологическим и дорожным условиям, вследствие чего совершил выезд на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автобусом ЛиАЗ», — сказано в сообщении. Пострадали водитель и пассажир легковушки. На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. «Управление транспортным средством требует от водителей максимальной концентрации и повышенного внимания», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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