Шумиха по поводу вхождения Красноселькупского района в Пуровский муниципальный округ вызвана управленческой слабостью нынешнего главы Юрия Фишера. По мнению источников, близких к администрации, Фишер давно отгородился от людей, избегая очных встреч с населением.
«Фишер и сам не захотел, и поручение своей команде не дал, чтобы пошли и разъяснили людям, что за объединение и для чего. Только совещались в своих курилках и подзуживали население. Отсюда люди, которые вообще даже не понимают, против чего протестуют», — сообщил агентству источник, близкий к администрации округа.
Красноселькупский район ЯНАО уже попадал под внимание окружных властей в негативном свете. Год назад губернатор Дмитрий Артюхов поручил главе района оптимизировать работу администрации из-за скандала с чиновницей, нагрубившей участнику СВО и его матери. Ранее URA.RU сообщало о готовящемся объединении двух районов ЯНАО, породившем массу слухов среди населения.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного правительства. На момент публикации ответ не получен.
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Шумиха по поводу вхождения Красноселькупского района в Пуровский муниципальный округ вызвана управленческой слабостью нынешнего главы Юрия Фишера. По мнению источников, близких к администрации, Фишер давно отгородился от людей, избегая очных встреч с населением. «Фишер и сам не захотел, и поручение своей команде не дал, чтобы пошли и разъяснили людям, что за объединение и для чего. Только совещались в своих курилках и подзуживали население. Отсюда люди, которые вообще даже не понимают, против чего протестуют», — сообщил агентству источник, близкий к администрации округа. Красноселькупский район ЯНАО уже попадал под внимание окружных властей в негативном свете. Год назад губернатор Дмитрий Артюхов поручил главе района оптимизировать работу администрации из-за скандала с чиновницей, нагрубившей участнику СВО и его матери. Ранее URA.RU сообщало о готовящемся объединении двух районов ЯНАО, породившем массу слухов среди населения. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного правительства. На момент публикации ответ не получен.