Глава района в ЯНАО опасается потери полномочий. Инсайд

29 марта 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Мэр из ЯНАО против слияния двух районов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Шумиха по поводу вхождения Красноселькупского района в Пуровский муниципальный округ вызвана управленческой слабостью нынешнего главы Юрия Фишера. По мнению источников, близких к администрации, Фишер давно отгородился от людей, избегая очных встреч с населением. «Фишер и сам не захотел, и поручение своей команде не дал, чтобы пошли и разъяснили людям, что за объединение и для чего. Только совещались в своих курилках и подзуживали население. Отсюда люди, которые вообще даже не понимают, против чего протестуют», — сообщил агентству источник, близкий к администрации округа. Красноселькупский район ЯНАО уже попадал под внимание окружных властей в негативном свете. Год назад губернатор Дмитрий Артюхов поручил главе района оптимизировать работу администрации из-за скандала с чиновницей, нагрубившей участнику СВО и его матери. Ранее URA.RU сообщало о готовящемся объединении двух районов ЯНАО, породившем массу слухов среди населения. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного правительства. На момент публикации ответ не получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шумиха по поводу вхождения Красноселькупского района в Пуровский муниципальный округ вызвана управленческой слабостью нынешнего главы Юрия Фишера. По мнению источников, близких к администрации, Фишер давно отгородился от людей, избегая очных встреч с населением. «Фишер и сам не захотел, и поручение своей команде не дал, чтобы пошли и разъяснили людям, что за объединение и для чего. Только совещались в своих курилках и подзуживали население. Отсюда люди, которые вообще даже не понимают, против чего протестуют», — сообщил агентству источник, близкий к администрации округа. Красноселькупский район ЯНАО уже попадал под внимание окружных властей в негативном свете. Год назад губернатор Дмитрий Артюхов поручил главе района оптимизировать работу администрации из-за скандала с чиновницей, нагрубившей участнику СВО и его матери. Ранее URA.RU сообщало о готовящемся объединении двух районов ЯНАО, породившем массу слухов среди населения. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного правительства. На момент публикации ответ не получен.