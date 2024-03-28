Уральские бизнесмены стали больше зарабатывать на Ozon

28 марта 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

За год количество продавцов на Урале увеличилось в полтора раза Фото: Илья Московец © URA.RU В 2023 году бизнесмены с Урала увеличили продажи на Ozon в 3,6 раза. Лидером роста в Уральском федеральном округе стала Челябинская область, рассказали URA.RU представители маркетплейса. «По сравнению с 2022 годом, выросло не только количество продавцов, но и их суммарный оборот. Это следует из анализа внутренних данных компании. Продажи на Ozon выросли в Курганской области — в 2,9 раза, в Свердловской — в 2,1, в Тюменской — в 2,8 раза, в Челябинской — в 3,2 раза», — пояснили в пресс-службе. Как рассказал управляющий директор Ozon Сергей Беляков, компания старается делать так, чтобы предприниматели по всей России могли легко запустить свой бизнес на маркетплейсе. «Мы облегчаем процесс выхода на маркетплейс, обучаем, даем широкие аналитические, рекламные, логистические и финансовые инструменты. Все это позволяет предпринимателям быстро начать продавать и зарабатывать с нашей платформой», — пояснил Беляков. Ранее «Почта Россия» поделилась аналитикой, согласно которой свердловчане получили в три раза больше посылок от маркетплейса Ozon в 2023 году, чем в 2022-м. Самую тяжелую посылку получили в Серове, ее вес составил 30 килограмм. Самый легкий заказ весом в один грамм получили в селе Байкалово. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2023 году бизнесмены с Урала увеличили продажи на Ozon в 3,6 раза. Лидером роста в Уральском федеральном округе стала Челябинская область, рассказали URA.RU представители маркетплейса. «По сравнению с 2022 годом, выросло не только количество продавцов, но и их суммарный оборот. Это следует из анализа внутренних данных компании. Продажи на Ozon выросли в Курганской области — в 2,9 раза, в Свердловской — в 2,1, в Тюменской — в 2,8 раза, в Челябинской — в 3,2 раза», — пояснили в пресс-службе. Как рассказал управляющий директор Ozon Сергей Беляков, компания старается делать так, чтобы предприниматели по всей России могли легко запустить свой бизнес на маркетплейсе. «Мы облегчаем процесс выхода на маркетплейс, обучаем, даем широкие аналитические, рекламные, логистические и финансовые инструменты. Все это позволяет предпринимателям быстро начать продавать и зарабатывать с нашей платформой», — пояснил Беляков. Ранее «Почта Россия» поделилась аналитикой, согласно которой свердловчане получили в три раза больше посылок от маркетплейса Ozon в 2023 году, чем в 2022-м. Самую тяжелую посылку получили в Серове, ее вес составил 30 килограмм. Самый легкий заказ весом в один грамм получили в селе Байкалово.