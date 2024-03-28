В Челябинской области выдали повестки бывшим мигрантам. Фото

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Военкомат мотовилихинского района, ул.Уральская 113. Пермь., военкомат, мобилизация, резервисты
Бывшим мигрантам были выданы повестки Фото:

В Чебаркуле Челябинской области выдали повестки бывшим мигрантам. Рейды проводятся в местах возможного пребывания бывших иностранцев, сообщили URA.RU в военном следственном отделе СКР по Чебаркульскому гарнизону.

«28 марта в Чебаркуле сотрудниками военного следственного отдела СК России по Чебаркульскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции и военного комиссариата в очередной раз проведены рейды. В ходе рейдов было выявлено значительное количество бывших иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет», — прокомментировали URA.RU в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что в результате работы выявленным лицам вручены повестки для постановки на воинский учет. Также были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Бывшим мигрантам вручили повестки
Бывшим мигрантам вручили повестки

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В Чебаркуле Челябинской области выдали повестки бывшим мигрантам. Рейды проводятся в местах возможного пребывания бывших иностранцев, сообщили URA.RU в военном следственном отделе СКР по Чебаркульскому гарнизону. «28 марта в Чебаркуле сотрудниками военного следственного отдела СК России по Чебаркульскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции и военного комиссариата в очередной раз проведены рейды. В ходе рейдов было выявлено значительное количество бывших иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет», — прокомментировали URA.RU в ведомстве. В ведомстве уточнили, что в результате работы выявленным лицам вручены повестки для постановки на воинский учет. Также были составлены протоколы об административных правонарушениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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