В Чебаркуле Челябинской области выдали повестки бывшим мигрантам. Рейды проводятся в местах возможного пребывания бывших иностранцев, сообщили URA.RU в военном следственном отделе СКР по Чебаркульскому гарнизону.
«28 марта в Чебаркуле сотрудниками военного следственного отдела СК России по Чебаркульскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции и военного комиссариата в очередной раз проведены рейды. В ходе рейдов было выявлено значительное количество бывших иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет», — прокомментировали URA.RU в ведомстве.
В ведомстве уточнили, что в результате работы выявленным лицам вручены повестки для постановки на воинский учет. Также были составлены протоколы об административных правонарушениях.
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