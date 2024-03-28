В Челябинской области выдали повестки бывшим мигрантам. Фото

28 марта 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Бывшим мигрантам были выданы повестки Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Чебаркуле Челябинской области выдали повестки бывшим мигрантам. Рейды проводятся в местах возможного пребывания бывших иностранцев, сообщили URA.RU в военном следственном отделе СКР по Чебаркульскому гарнизону. «28 марта в Чебаркуле сотрудниками военного следственного отдела СК России по Чебаркульскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции и военного комиссариата в очередной раз проведены рейды. В ходе рейдов было выявлено значительное количество бывших иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет», — прокомментировали URA.RU в ведомстве. В ведомстве уточнили, что в результате работы выявленным лицам вручены повестки для постановки на воинский учет. Также были составлены протоколы об административных правонарушениях. Бывшим мигрантам вручили повестки Военный следственный отдел СКР по Чебаркульскому гарнизону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чебаркуле Челябинской области выдали повестки бывшим мигрантам. Рейды проводятся в местах возможного пребывания бывших иностранцев, сообщили URA.RU в военном следственном отделе СКР по Чебаркульскому гарнизону. «28 марта в Чебаркуле сотрудниками военного следственного отдела СК России по Чебаркульскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции и военного комиссариата в очередной раз проведены рейды. В ходе рейдов было выявлено значительное количество бывших иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет», — прокомментировали URA.RU в ведомстве. В ведомстве уточнили, что в результате работы выявленным лицам вручены повестки для постановки на воинский учет. Также были составлены протоколы об административных правонарушениях.