Песков объяснил, почему Путин не приехал в «Крокус» в ночь теракта

Поездки Путина в ночь теракта в «Крокусе» были нецелесообразны, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Поездка президента РФ Владимира Путина к «Крокус Сили Холлу» в ночь теракта помешала бы штабной работе на месте. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Какие-то ознакомительные поездки президента нецелесообразны. Это просто препятствовало бы штабной работе на месте», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что с первых минут ужасного теракта всеми службами и руководством подмосковья предпринимались все необходимые меры.
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