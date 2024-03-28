Песков объяснил, почему Путин не приехал в «Крокус» в ночь теракта

Песков: поездки Путина в ночь теракта в «Крокусе» мешали бы штабной работе

28 марта 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Поездки Путина в ночь теракта в «Крокусе» были нецелесообразны, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Поездка президента РФ Владимира Путина к «Крокус Сили Холлу» в ночь теракта помешала бы штабной работе на месте. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Какие-то ознакомительные поездки президента нецелесообразны. Это просто препятствовало бы штабной работе на месте», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что с первых минут ужасного теракта всеми службами и руководством подмосковья предпринимались все необходимые меры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поездка президента РФ Владимира Путина к «Крокус Сили Холлу» в ночь теракта помешала бы штабной работе на месте. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Какие-то ознакомительные поездки президента нецелесообразны. Это просто препятствовало бы штабной работе на месте», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что с первых минут ужасного теракта всеми службами и руководством подмосковья предпринимались все необходимые меры.