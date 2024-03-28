Песков объяснил, почему Путин не приехал в «Крокус» в ночь теракта

Песков: поездки Путина в ночь теракта в «Крокусе» мешали бы штабной работе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Синегала Маки Саллом. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Поездки Путина в ночь теракта в «Крокусе» были нецелесообразны, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Поездка президента РФ Владимира Путина к «Крокус Сили Холлу» в ночь теракта помешала бы штабной работе на месте. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Какие-то ознакомительные поездки президента нецелесообразны. Это просто препятствовало бы штабной работе на месте», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что с первых минут ужасного теракта всеми службами и руководством подмосковья предпринимались все необходимые меры.

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Поездка президента РФ Владимира Путина к «Крокус Сили Холлу» в ночь теракта помешала бы штабной работе на месте. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Какие-то ознакомительные поездки президента нецелесообразны. Это просто препятствовало бы штабной работе на месте», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что с первых минут ужасного теракта всеми службами и руководством подмосковья предпринимались все необходимые меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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