Курганские пожарные тушат огонь в поселке Каргаполье
новость из сюжетаПодготовка к курганским пожарам в 2024 году
Сотрудники МЧС тушат пожар в рабочем поселке Каргаполье. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.
«Сотрудники МЧС России тушат пожар в жилом доме р. п. Каргаполье по ул. Ленина», — пишет пресс-служба ведомства. Предварительно, пострадавших нет.
На пожаре работают 10 человек личного состава ведомства и три единицы техники. Судя по кадрам с места событий, дом выгорел почти полностью.
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