Горящий дом тушат пожарные курганского МЧС. Видео

28 марта 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Курганские пожарные тушат огонь в поселке Каргаполье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Подготовка к курганским пожарам в 2024 году Сотрудники МЧС тушат пожар в рабочем поселке Каргаполье. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. «Сотрудники МЧС России тушат пожар в жилом доме р. п. Каргаполье по ул. Ленина», — пишет пресс-служба ведомства. Предварительно, пострадавших нет. На пожаре работают 10 человек личного состава ведомства и три единицы техники. Судя по кадрам с места событий, дом выгорел почти полностью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники МЧС тушат пожар в рабочем поселке Каргаполье. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. «Сотрудники МЧС России тушат пожар в жилом доме р. п. Каргаполье по ул. Ленина», — пишет пресс-служба ведомства. Предварительно, пострадавших нет. На пожаре работают 10 человек личного состава ведомства и три единицы техники. Судя по кадрам с места событий, дом выгорел почти полностью.