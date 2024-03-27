27 марта 2024

Горящий дом тушат пожарные курганского МЧС. Видео

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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, пожар, тушение, пожарные
Курганские пожарные тушат огонь в поселке Каргаполье Фото:
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Подготовка к курганским пожарам в 2024 году

Сотрудники МЧС тушат пожар в рабочем поселке Каргаполье. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.

«Сотрудники МЧС России тушат пожар в жилом доме р. п. Каргаполье по ул. Ленина», — пишет пресс-служба ведомства. Предварительно, пострадавших нет.

На пожаре работают 10 человек личного состава ведомства и три единицы техники. Судя по кадрам с места событий, дом выгорел почти полностью.

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Сотрудники МЧС тушат пожар в рабочем поселке Каргаполье. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. «Сотрудники МЧС России тушат пожар в жилом доме р. п. Каргаполье по ул. Ленина», — пишет пресс-служба ведомства. Предварительно, пострадавших нет. На пожаре работают 10 человек личного состава ведомства и три единицы техники. Судя по кадрам с места событий, дом выгорел почти полностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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