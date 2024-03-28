В Польше лишают льгот беженцев с Украины

Rzeczpospolita: беженцам с Украины перестанут оплачивать отели в Польше

28 марта 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

В Польше планируют ужесточить контроль над беженцами из Украины Фото: Official White House / Adam Schultz Правительство Польши заявило, что украинские беженцы могут претендовать на временную защиту в Польше, но контроль за ними будет ужесточен. Система льгот в небольших гостевых домах будет отменена, заявил ответственный за миграционную политику замминистра внутренних дел Мачей Дущик. «Правительство хочет иметь больший контроль над беженцами — как там, где они питаются, так и там, где проживают. Ключевыми изменениями финансирования станет отмена льготных выплат за проживание беженцев в отелях и гостевых домах, рассчитанных на заселение не более 10 человек», — цитирует Мачея Дущика издание Rzeczpospolita . Выплата, которая назначается украинцам, проживающим в гостевых домах, в настоящее время составляет 40 злотых в сутки на одного человека. В дальнейшем эта льгота будет действовать только тогда, когда отель будет иметь официальный договор с местными властями с указанием точного количества проживающих там беженцев. Законопроект будет представлен на рассмотрение депутатам нижней палаты парламента 29 марта. Ранее издание NDP сообщало, что в Польше боятся украинского захвата страны изнутри. Поэтому отношение к беженцам из Украины меняется в менее теплую сторону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Польши заявило, что украинские беженцы могут претендовать на временную защиту в Польше, но контроль за ними будет ужесточен. Система льгот в небольших гостевых домах будет отменена, заявил ответственный за миграционную политику замминистра внутренних дел Мачей Дущик. «Правительство хочет иметь больший контроль над беженцами — как там, где они питаются, так и там, где проживают. Ключевыми изменениями финансирования станет отмена льготных выплат за проживание беженцев в отелях и гостевых домах, рассчитанных на заселение не более 10 человек», — цитирует Мачея Дущика издание Rzeczpospolita. Выплата, которая назначается украинцам, проживающим в гостевых домах, в настоящее время составляет 40 злотых в сутки на одного человека. В дальнейшем эта льгота будет действовать только тогда, когда отель будет иметь официальный договор с местными властями с указанием точного количества проживающих там беженцев. Законопроект будет представлен на рассмотрение депутатам нижней палаты парламента 29 марта. Ранее издание NDP сообщало, что в Польше боятся украинского захвата страны изнутри. Поэтому отношение к беженцам из Украины меняется в менее теплую сторону.