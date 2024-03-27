Жители Нового Уренгоя жалуются на ночные строительные работы возле домов

В Новом Уренгое ночью проводятся строительные работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) терпят звук ударов по металлу в ночное время из-за стройки возле их домов. Об этом горожане сообщили в telegram.

«На улице Сибирская в районе психоневрологического диспансера ночью выбивают сваи, грохот стоит, как людям отдыхать? Почему в половину 11 ночи работы продолжились?», — написала Даша в telegram-канале «Воронов Chat».

Новоуренгойцы согласились с горожанкой, подтвердив существенность проблемы. «С часу ночи долбить и до утра — это ненормально! Третий день подряд долбят. Это какой-то кошмар. Мы должны спать под звуки забивающихся свай?», — отметила Наталия. «Поддерживаю, сегодня ночью в половину четвертого открыла форточку. Спать невозможно от монотонного стука», — поделилась Ангелина.

В городском департаменте общественной безопасности и гражданской защиты сообщили, что специалисты проведут соответствующую работу. «В случаях выявления фактов подобного правонарушения необходимо обращаться в дежурную часть ОМВД», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о наказании строителей, которые нарушили закон тишины в Лабытнанги (ЯНАО). Работы проходили в ночное время возле домов, из-за чего жильцы были вынуждены терпеть тряску в зданиях.