Автомобиль был подожжен у дома владельцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейские Варненского района Челябинской области задержали подозреваемых в поджоге внедорожника Toyota Land Cruiser стоимостью пять миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного главка полиции.

«Сотрудники ОМВД России по Варненскому району задержали подозреваемых в совершении поджога иномарки, они водворены в изолятор временного содержания. Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы совершения противоправного деяния», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что владельцы сгоревшего автомобиля Toyota Land Cruiser, который стоял у частного дома в селе Заречье, обратились в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Правоохранительные органы оперативно установили и задержали подозреваемых, ими оказались ранее неоднократно судимые 38-летний житель Челябинска и 34-летний житель Екатеринбурга.

Подозреваемые в поджоге автомобиля задержаны Пресс-служба МВД России по Челябинской области

Ущерб составил пять миллионов рублей Пресс-служба МВД России по Челябинской области