В Челябинской области задержаны поджигатели машины стоимостью 5 млн рублей. Фото

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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, огонь, тушение пожара, сгоревший автомобиль, поджог автомобиля, машина сгорела, поджог машины
Автомобиль был подожжен у дома владельцев Фото:

Полицейские Варненского района Челябинской области задержали подозреваемых в поджоге внедорожника Toyota Land Cruiser стоимостью пять миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного главка полиции.

«Сотрудники ОМВД России по Варненскому району задержали подозреваемых в совершении поджога иномарки, они водворены в изолятор временного содержания. Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы совершения противоправного деяния», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что владельцы сгоревшего автомобиля Toyota Land Cruiser, который стоял у частного дома в селе Заречье, обратились в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Правоохранительные органы оперативно установили и задержали подозреваемых, ими оказались ранее неоднократно судимые 38-летний житель Челябинска и 34-летний житель Екатеринбурга.

Подозреваемые в поджоге автомобиля задержаны
Подозреваемые в поджоге автомобиля задержаны
Ущерб составил пять миллионов рублей
Ущерб составил пять миллионов рублей

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Полицейские Варненского района Челябинской области задержали подозреваемых в поджоге внедорожника Toyota Land Cruiser стоимостью пять миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного главка полиции. «Сотрудники ОМВД России по Варненскому району задержали подозреваемых в совершении поджога иномарки, они водворены в изолятор временного содержания. Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы совершения противоправного деяния», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что владельцы сгоревшего автомобиля Toyota Land Cruiser, который стоял у частного дома в селе Заречье, обратились в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Правоохранительные органы оперативно установили и задержали подозреваемых, ими оказались ранее неоднократно судимые 38-летний житель Челябинска и 34-летний житель Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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