Уровень реки Тобол в Кургане начал повышаться

Уровень воды в Тоболе начал расти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане начал повышаться уровень воды в Тоболе. За сутки показатель вырос на девять сантиметров. Об этом сообщается в открытых данных гидрометеорологических сайтов.

«На 27 марта 2024 г. уровень воды в реке Тобол по данным гидропоста, находящегося в г. Курган, составляет -14 сантиметров над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень повысился на девять сантиметров», — указано на сайтах.

Для справки корреспондент URA.RU посмотрела, как обстояли дела с уровнем в прошлые годы. По информации архива с сайта Allrivers показатели в этот день были следующими:

Минимальный уровень: -71 см, был в 2011 году;

средний уровень: 20 см

максимальный уровень: 150 см, был в 2002 году;

абсолютный минимум: -170 см, наблюдался 1 августа 2022 года;

абсолютный максимум: 2029 см, наблюдался 26 мая 2023 года.

Повышение реки Тобол в Кургане было в 2016 году. Первый рост заметили 18 апреля, когда уровень достиг 512 см. За сутки вода поднялась до 529 см. 21 апреля уровень воды в Тоболе уже перевалил за 600 см, а к 24 апреля — за 700. Уже при таком показателе затопило Шоссе Тюнина. Пиковым значением для реки Тобол стал показатель в 806 сантиметров. Тот паводок стал крупнейшим в Кургане за последние 15 лет. Уровень воды пришел в норму только к 18 мая. В 2024 прогнозируют, что уровень Тобола достигнет 750 сантиметров.

Ранее URA.RU писало, что часть рек Курганской области во время весеннего половодья выйдет из берегов. Синоптик-любитель Илья Винштейн тогда сказал, что наиболее опасной будет ситуации в реке Тобол.