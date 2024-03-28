Полпред Якушев поздравил командующего ЦВО с новым званием Героя России

Владимир Якушев поздравил командующего ЦВО Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Командующий Центральным военным округом (ЦВО) Андрей Мордвичев получил поздравления от полпреда президента в УрФО Владимира Якушева по поводу нового звания Героя России. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

«Уважаемый Андрей Николаевич! Примите сердечные поздравления от меня лично и всех жителей Уральского федерального округа по случаю присвоения Вам высшей государственной награды — звания Героя Российской Федерации!», — цитирует Якушева пресс-служба.

Полпред подчеркнул, что личный вклад Мордвичева в работу группировки «Центр» в зоне СВО неоценим. Благодаря его отваге и опыту удалось провести операцию по освобождению Авдеевки в ДНР. Якушев добавил, что уральцы гордятся подвигом Мордичева и пожелал ему успехов в работе.

Медаль «Золотая звезда» Андрею Мордвичеву вручил глава Минобороны Сергей Шойгу. Также он наградил военачальника генеральской шашкой и поблагодарил за защиту России.