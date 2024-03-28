Полпред Якушев поздравил командующего ЦВО с новым званием Героя России

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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, якушев владимир
Владимир Якушев поздравил командующего ЦВО Фото:

Командующий Центральным военным округом (ЦВО) Андрей Мордвичев получил поздравления от полпреда президента в УрФО Владимира Якушева по поводу нового звания Героя России. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

«Уважаемый Андрей Николаевич! Примите сердечные поздравления от меня лично и всех жителей Уральского федерального округа по случаю присвоения Вам высшей государственной награды — звания Героя Российской Федерации!», — цитирует Якушева пресс-служба.

Полпред подчеркнул, что личный вклад Мордвичева в работу группировки «Центр» в зоне СВО неоценим. Благодаря его отваге и опыту удалось провести операцию по освобождению Авдеевки в ДНР. Якушев добавил, что уральцы гордятся подвигом Мордичева и пожелал ему успехов в работе.

Медаль «Золотая звезда» Андрею Мордвичеву вручил глава Минобороны Сергей Шойгу. Также он наградил военачальника генеральской шашкой и поблагодарил за защиту России.

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Командующий Центральным военным округом (ЦВО) Андрей Мордвичев получил поздравления от полпреда президента в УрФО Владимира Якушева по поводу нового звания Героя России. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства. «Уважаемый Андрей Николаевич! Примите сердечные поздравления от меня лично и всех жителей Уральского федерального округа по случаю присвоения Вам высшей государственной награды — звания Героя Российской Федерации!», — цитирует Якушева пресс-служба. Полпред подчеркнул, что личный вклад Мордвичева в работу группировки «Центр» в зоне СВО неоценим. Благодаря его отваге и опыту удалось провести операцию по освобождению Авдеевки в ДНР. Якушев добавил, что уральцы гордятся подвигом Мордичева и пожелал ему успехов в работе. Медаль «Золотая звезда» Андрею Мордвичеву вручил глава Минобороны Сергей Шойгу. Также он наградил военачальника генеральской шашкой и поблагодарил за защиту России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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