Шойгу вручил главе ЦВО, руководившему взятием Авдеевки, медаль «Золотая звезда». Видео

Шойгу вручил главе ЦВО Мордвичеву медаль «Золотая звезда» после взятия Авдеевки

28 марта 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Шойгу поблагодарил Мордвичева за защиту России Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующему группировкой войск «Центр» Андрею Мордвичеву, руководившему взятием Авдеевки, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая звезда». Также он наградил Мордвичева генеральской шашкой и выразил слова благодарности за защиту России и работу армии страны. Соответствующее видео публикует ведомство. «Это высшее звание в нашей стране и безусловно вы его заслужили», — заявил Шойгу после вручения награды. Его слова передает ведомство . Он добавил, что слова благодарности Мордвичеву направлены лично от главы Минобороны и от тех людей, которых защищают ВС РФ. Мордвичев родился в 1976 году. Он окончил танковое командное училище, Военную академию ГШ ВС РФ и общевойсковую академию ВС РФ. Уже в 2018 году он стал первым замкомандующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии ЦВО. В феврале 2023 года генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сменил на посту командующего Центральным военным округом генерала Александра Лапина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командующему группировкой войск «Центр» Андрею Мордвичеву, руководившему взятием Авдеевки, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая звезда». Также он наградил Мордвичева генеральской шашкой и выразил слова благодарности за защиту России и работу армии страны. Соответствующее видео публикует ведомство. «Это высшее звание в нашей стране и безусловно вы его заслужили», — заявил Шойгу после вручения награды. Его слова передает ведомство. Он добавил, что слова благодарности Мордвичеву направлены лично от главы Минобороны и от тех людей, которых защищают ВС РФ. Мордвичев родился в 1976 году. Он окончил танковое командное училище, Военную академию ГШ ВС РФ и общевойсковую академию ВС РФ. Уже в 2018 году он стал первым замкомандующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии ЦВО. В феврале 2023 года генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сменил на посту командующего Центральным военным округом генерала Александра Лапина.