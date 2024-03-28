Командующему группировкой войск «Центр» Андрею Мордвичеву, руководившему взятием Авдеевки, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая звезда». Также он наградил Мордвичева генеральской шашкой и выразил слова благодарности за защиту России и работу армии страны. Соответствующее видео публикует ведомство.
«Это высшее звание в нашей стране и безусловно вы его заслужили», — заявил Шойгу после вручения награды. Его слова передает ведомство. Он добавил, что слова благодарности Мордвичеву направлены лично от главы Минобороны и от тех людей, которых защищают ВС РФ.
Мордвичев родился в 1976 году. Он окончил танковое командное училище, Военную академию ГШ ВС РФ и общевойсковую академию ВС РФ. Уже в 2018 году он стал первым замкомандующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии ЦВО. В феврале 2023 года генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сменил на посту командующего Центральным военным округом генерала Александра Лапина.
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Командующему группировкой войск «Центр» Андрею Мордвичеву, руководившему взятием Авдеевки, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая звезда». Также он наградил Мордвичева генеральской шашкой и выразил слова благодарности за защиту России и работу армии страны. Соответствующее видео публикует ведомство. «Это высшее звание в нашей стране и безусловно вы его заслужили», — заявил Шойгу после вручения награды. Его слова передает ведомство. Он добавил, что слова благодарности Мордвичеву направлены лично от главы Минобороны и от тех людей, которых защищают ВС РФ. Мордвичев родился в 1976 году. Он окончил танковое командное училище, Военную академию ГШ ВС РФ и общевойсковую академию ВС РФ. Уже в 2018 году он стал первым замкомандующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии ЦВО. В феврале 2023 года генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сменил на посту командующего Центральным военным округом генерала Александра Лапина.