В Екатеринбурге вспомнили каждого погибшего при теракте в «Крокусе»

Волонтеры Екатеринбурга провели акцию в честь погибших в «Крокус Сити Холле» (архивное фото)
В Екатеринбурге у Иоанна-Предтеченского собора состоялась акция памяти погибших в подмосковном «Крокус Сити Холле». Активисты зажгли 144 свечи, передает корреспондент URA.RU. Именно столько жертв на данный момент установили власти.
Свечами окружили статую ангела. Также волонтеры возложили цветы к ее основанию.
22 марта в подмосковный «Крокус Сити Холл» ворвались четверо террористов и открыли огонь по посетителям. По предварительным данным, в результате теракта погибли 144 человека и 551 пострадали.
«144 свечи зажгли в память о погибших в «Крокус Сити Холле» (архивное фото)
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!