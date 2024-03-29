29 марта 2024

В Екатеринбурге вспомнили каждого погибшего при теракте в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры Екатеринбурга провели акцию в честь погибших в «Крокус Сити Холле» (архивное фото)
Волонтеры Екатеринбурга провели акцию в честь погибших в «Крокус Сити Холле» (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге у Иоанна-Предтеченского собора состоялась акция памяти погибших в подмосковном «Крокус Сити Холле». Активисты зажгли 144 свечи, передает корреспондент URA.RU. Именно столько жертв на данный момент установили власти.

Свечами окружили статую ангела. Также волонтеры возложили цветы к ее основанию.

22 марта в подмосковный «Крокус Сити Холл» ворвались четверо террористов и открыли огонь по посетителям. По предварительным данным, в результате теракта погибли 144 человека и 551 пострадали.

«144 свечи зажгли в память о погибших в «Крокус Сити Холле» (архивное фото)
«144 свечи зажгли в память о погибших в «Крокус Сити Холле» (архивное фото)
Фото:

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В Екатеринбурге у Иоанна-Предтеченского собора состоялась акция памяти погибших в подмосковном «Крокус Сити Холле». Активисты зажгли 144 свечи, передает корреспондент URA.RU. Именно столько жертв на данный момент установили власти. Свечами окружили статую ангела. Также волонтеры возложили цветы к ее основанию. 22 марта в подмосковный «Крокус Сити Холл» ворвались четверо террористов и открыли огонь по посетителям. По предварительным данным, в результате теракта погибли 144 человека и 551 пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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