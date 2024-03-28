Тюменский шеф-повар рассказал о странных и опасных для туристов блюдах

В Тюмени туристы опасаются есть сырую оленину

28 марта 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Одно из непонятных для туристов блюд, которое очень популярно в Тюмени — тартар из оленины Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюмени гости столицы региона предпочитают не заказывать сырое мясо из северных районов области. Как рассказал URA.RU шеф-повар Николай Перминов, оленина и медвежатина пугают туристов. А больше всего приезжие любят замороженный десерт из творога. «Больше всего вопросов у туристов вызывает тартар из оленины. Само блюдо предполагает сырое мясо, его мало кто пробовал. Я бы от себя еще не рекомендовал есть непроверенную медвежатину. Мясо этого животного может заразить человека трихинеллезом — опасной болезнью, которая приводит к летальному исходу и не лечится», — рассказал URA.RU бренд-шеф ресторана «Восточный экспресс» Николай Перминов. Сами популярными у туристов блюдами оказались приготовленные оленина и лосятина с соусами из диких сибирских ягод. А настоящим хитом для россиян стали фирменные тюменские сырчики, которые готовятся из творога, меда и сливок, после чего замораживаются. Это блюдо было впервые представлено широкой публике на выставке «Россия» на ВДНХ, с тех пор завоевало любовь туристов со всей страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени гости столицы региона предпочитают не заказывать сырое мясо из северных районов области. Как рассказал URA.RU шеф-повар Николай Перминов, оленина и медвежатина пугают туристов. А больше всего приезжие любят замороженный десерт из творога. «Больше всего вопросов у туристов вызывает тартар из оленины. Само блюдо предполагает сырое мясо, его мало кто пробовал. Я бы от себя еще не рекомендовал есть непроверенную медвежатину. Мясо этого животного может заразить человека трихинеллезом — опасной болезнью, которая приводит к летальному исходу и не лечится», — рассказал URA.RU бренд-шеф ресторана «Восточный экспресс» Николай Перминов. Сами популярными у туристов блюдами оказались приготовленные оленина и лосятина с соусами из диких сибирских ягод. А настоящим хитом для россиян стали фирменные тюменские сырчики, которые готовятся из творога, меда и сливок, после чего замораживаются. Это блюдо было впервые представлено широкой публике на выставке «Россия» на ВДНХ, с тех пор завоевало любовь туристов со всей страны.