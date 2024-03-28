Тюменский шеф-повар рассказал о странных и опасных для туристов блюдах

В Тюмени туристы опасаются есть сырую оленину
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухня КМНС. Сургут, мясо, национальная кухня, сырая оленина, строгонина
Одно из непонятных для туристов блюд, которое очень популярно в Тюмени — тартар из оленины Фото:

В Тюмени гости столицы региона предпочитают не заказывать сырое мясо из северных районов области. Как рассказал URA.RU шеф-повар Николай Перминов, оленина и медвежатина пугают туристов. А больше всего приезжие любят замороженный десерт из творога.

«Больше всего вопросов у туристов вызывает тартар из оленины. Само блюдо предполагает сырое мясо, его мало кто пробовал. Я бы от себя еще не рекомендовал есть непроверенную медвежатину. Мясо этого животного может заразить человека трихинеллезом — опасной болезнью, которая приводит к летальному исходу и не лечится», — рассказал URA.RU бренд-шеф ресторана «Восточный экспресс» Николай Перминов.

Сами популярными у туристов блюдами оказались приготовленные оленина и лосятина с соусами из диких сибирских ягод. А настоящим хитом для россиян стали фирменные тюменские сырчики, которые готовятся из творога, меда и сливок, после чего замораживаются. Это блюдо было впервые представлено широкой публике на выставке «Россия» на ВДНХ, с тех пор завоевало любовь туристов со всей страны.

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В Тюмени гости столицы региона предпочитают не заказывать сырое мясо из северных районов области. Как рассказал URA.RU шеф-повар Николай Перминов, оленина и медвежатина пугают туристов. А больше всего приезжие любят замороженный десерт из творога. «Больше всего вопросов у туристов вызывает тартар из оленины. Само блюдо предполагает сырое мясо, его мало кто пробовал. Я бы от себя еще не рекомендовал есть непроверенную медвежатину. Мясо этого животного может заразить человека трихинеллезом — опасной болезнью, которая приводит к летальному исходу и не лечится», — рассказал URA.RU бренд-шеф ресторана «Восточный экспресс» Николай Перминов. Сами популярными у туристов блюдами оказались приготовленные оленина и лосятина с соусами из диких сибирских ягод. А настоящим хитом для россиян стали фирменные тюменские сырчики, которые готовятся из творога, меда и сливок, после чего замораживаются. Это блюдо было впервые представлено широкой публике на выставке «Россия» на ВДНХ, с тех пор завоевало любовь туристов со всей страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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