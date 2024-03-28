В Тюмени насмерть сбили 9-летнего школьника на велосипеде

Ребенок переезжал дорогу не спешившись
В Тюмени погиб 9-летний мальчик, которого сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщило областное ГИБДД. Ребенок переходил дорогу, не спешившись.
«Автомобилем „БМВ“ на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Энергостроителей, 2 сбит 9-летний велосипедист. Школьник погиб», — сообщили в ведомстве.
По предварительны данным, мальчик ехал на велосипеде и переезжал дорогу, не спешившись. Водитель, сбивший ребенка, сообщил, что поздно заметил мальчика. Обстоятельства ДТП выясняются.
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