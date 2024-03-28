В Тюмени насмерть сбили 9-летнего школьника на велосипеде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на площади города. Наезд велосипедиста на автомобиль. Курган, дтп, велосипедист, дпс, велосипед
Ребенок переезжал дорогу не спешившись Фото:

В Тюмени погиб 9-летний мальчик, которого сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщило областное ГИБДД. Ребенок переходил дорогу, не спешившись.

«Автомобилем „БМВ“ на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Энергостроителей, 2 сбит 9-летний велосипедист. Школьник погиб», — сообщили в ведомстве.

По предварительны данным, мальчик ехал на велосипеде и переезжал дорогу, не спешившись. Водитель, сбивший ребенка, сообщил, что поздно заметил мальчика. Обстоятельства ДТП выясняются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени погиб 9-летний мальчик, которого сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщило областное ГИБДД. Ребенок переходил дорогу, не спешившись. «Автомобилем „БМВ“ на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Энергостроителей, 2 сбит 9-летний велосипедист. Школьник погиб», — сообщили в ведомстве. По предварительны данным, мальчик ехал на велосипеде и переезжал дорогу, не спешившись. Водитель, сбивший ребенка, сообщил, что поздно заметил мальчика. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...