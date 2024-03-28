Жители челябинского поселка потребовали отремонтировать аварийный мост. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Река Тобол. Разное. Курган, кировский мост, женщина с коляской, аварийный мост
Жителям страшно ходить по полуразрушенному мосту (фото из архива) Фото:

Жители поселка Калачево в Копейске, городе-спутнике Челябинска, потребовали отремонтировать аварийный мост. Об этом сообщила URA.RU местная жительница.

«Мост в ужасном состоянии. Плиты разрушены, и я очень боюсь, что кто-то из наших деток или взрослых что-то себе сломает или он вообще развалится. Решите проблему с мостом, очень страшно ходить», — рассказала URA.RU Виктория Г.

Виктория уточнила, что через мост круглосуточно ходят местные жители: это дорога в школу, детский сад и поликлинику. По ее словам, мост уже ремонтировали, но только выровняли покрытие, а само бетонное основание осталось прежним. Жители не могут спокойно переходить речку, опасаясь, что плиты разъедутся и мост обвалится.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска, К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

На мосту разъезжаются плиты, сквозь которые видно речку
На мосту разъезжаются плиты, сквозь которые видно речку
Этот кусок, похоже, скоро обвалится
Этот кусок, похоже, скоро обвалится

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители поселка Калачево в Копейске, городе-спутнике Челябинска, потребовали отремонтировать аварийный мост. Об этом сообщила URA.RU местная жительница. «Мост в ужасном состоянии. Плиты разрушены, и я очень боюсь, что кто-то из наших деток или взрослых что-то себе сломает или он вообще развалится. Решите проблему с мостом, очень страшно ходить», — рассказала URA.RU Виктория Г. Виктория уточнила, что через мост круглосуточно ходят местные жители: это дорога в школу, детский сад и поликлинику. По ее словам, мост уже ремонтировали, но только выровняли покрытие, а само бетонное основание осталось прежним. Жители не могут спокойно переходить речку, опасаясь, что плиты разъедутся и мост обвалится. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска, К моменту публикации новости ответ на него не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...