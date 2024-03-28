Жители челябинского поселка потребовали отремонтировать аварийный мост. Фото

28 марта 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Жителям страшно ходить по полуразрушенному мосту (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители поселка Калачево в Копейске, городе-спутнике Челябинска, потребовали отремонтировать аварийный мост. Об этом сообщила URA.RU местная жительница. «Мост в ужасном состоянии. Плиты разрушены, и я очень боюсь, что кто-то из наших деток или взрослых что-то себе сломает или он вообще развалится. Решите проблему с мостом, очень страшно ходить», — рассказала URA.RU Виктория Г. Виктория уточнила, что через мост круглосуточно ходят местные жители: это дорога в школу, детский сад и поликлинику. По ее словам, мост уже ремонтировали, но только выровняли покрытие, а само бетонное основание осталось прежним. Жители не могут спокойно переходить речку, опасаясь, что плиты разъедутся и мост обвалится. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска, К моменту публикации новости ответ на него не поступал. На мосту разъезжаются плиты, сквозь которые видно речку Читатель URA.RU Этот кусок, похоже, скоро обвалится Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители поселка Калачево в Копейске, городе-спутнике Челябинска, потребовали отремонтировать аварийный мост. Об этом сообщила URA.RU местная жительница. «Мост в ужасном состоянии. Плиты разрушены, и я очень боюсь, что кто-то из наших деток или взрослых что-то себе сломает или он вообще развалится. Решите проблему с мостом, очень страшно ходить», — рассказала URA.RU Виктория Г. Виктория уточнила, что через мост круглосуточно ходят местные жители: это дорога в школу, детский сад и поликлинику. По ее словам, мост уже ремонтировали, но только выровняли покрытие, а само бетонное основание осталось прежним. Жители не могут спокойно переходить речку, опасаясь, что плиты разъедутся и мост обвалится. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска, К моменту публикации новости ответ на него не поступал.