Жители поселка Калачево в Копейске, городе-спутнике Челябинска, потребовали отремонтировать аварийный мост. Об этом сообщила URA.RU местная жительница.
«Мост в ужасном состоянии. Плиты разрушены, и я очень боюсь, что кто-то из наших деток или взрослых что-то себе сломает или он вообще развалится. Решите проблему с мостом, очень страшно ходить», — рассказала URA.RU Виктория Г.
Виктория уточнила, что через мост круглосуточно ходят местные жители: это дорога в школу, детский сад и поликлинику. По ее словам, мост уже ремонтировали, но только выровняли покрытие, а само бетонное основание осталось прежним. Жители не могут спокойно переходить речку, опасаясь, что плиты разъедутся и мост обвалится.
URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска, К моменту публикации новости ответ на него не поступал.
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