В Кургане стал известен первый претендент в депутаты гордумы от «Единой России»

Действующий депутат гордумы Анастасия Романович планирует снова баллотироваться в депутаты в 2024 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первой участницей праймериз от партии «Единая Россия» в городскую думу Кургана стала действующий депутат гордумы Анастасия Романович. При этом, предварительное голосование ЕР по определению кандидатов, которые будут баллотироваться в думу начнется с 20 мая 2024 года. Об этом региональное отделение партии пишет в своем telegram-канале.

«Действующий депутат курганской гордумы Анастасия Романович первой подала документы для участия в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ в депутаты думы восьмого созыва», — сообщается в канале «Единая Россия 45». Она выдвинулась по девятому округу города Кургана, где на данный момент и является действующим депутатом.

Также отмечается, что в партии документы от кандидатов будут принимать до 25 апреля. Предварительное голосование ЕР состоится с 20 по 26 мая. После подачи документов для кандидата начался агитационный период. Он должен будет записать и разметить агитационные ролики на своей странице на сайте предварительного голосования «Единой России».

Ранее URA.RU писало, что о выборах в городскую думу Кургана объявят в июне. О своем желании участвовать в выборах публично также заявил другой действующий депутат гордумы Яков Сидоров. Он также отмечал, что в выборах, кроме него будут участвовать члены и сторонники партии «Коммунисты России». Сами выборы пройдут в сентябре 2024 года.