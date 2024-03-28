В Кургане готовятся объявить о новых выборах в гордуму

28 марта 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

О выборах в курганскую городскую думу объявят в июне 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат курганской городской думы Яков Сидоров сообщил о предстоящем объявлении новых выборов в гордуму. Он указал, что официальное объявление о выборах депутатов восьмого созыва состоится в июне 2024 года. Об этом Сидоров сообщает в трансляции на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «27 марта был утвержден план работы думы на второй квартал 2024 года. Одним из утвержденных пунктов — в июне о назначении выборов депутатов гордумы восьмого созыва. В июне дума соберется, и мы объявим, что начался избирательный процесс по выбору депутатов следующего созыва», — сообщил Сидоров. Он также подчеркнул участие партии «Коммунисты России» в предстоящих выборах и заявил, что будет лично баллотироваться в депутаты, а также его сторонники по партии. Ранее URA.RU писало, что КомРоссы начали первыми готовиться к выборам в городскую думу Кургана, которые пройдут в сентябре 2024 года. Кандидаты будут претендовать на все 26 мест. Тогда Сидоров отмечал, что в партию не поступают федеральные средства для проведения выборных кампаний, но это, по его словам, не помешает им провести кампанию по выборам в гордуму. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат курганской городской думы Яков Сидоров сообщил о предстоящем объявлении новых выборов в гордуму. Он указал, что официальное объявление о выборах депутатов восьмого созыва состоится в июне 2024 года. Об этом Сидоров сообщает в трансляции на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «27 марта был утвержден план работы думы на второй квартал 2024 года. Одним из утвержденных пунктов — в июне о назначении выборов депутатов гордумы восьмого созыва. В июне дума соберется, и мы объявим, что начался избирательный процесс по выбору депутатов следующего созыва», — сообщил Сидоров. Он также подчеркнул участие партии «Коммунисты России» в предстоящих выборах и заявил, что будет лично баллотироваться в депутаты, а также его сторонники по партии. Ранее URA.RU писало, что КомРоссы начали первыми готовиться к выборам в городскую думу Кургана, которые пройдут в сентябре 2024 года. Кандидаты будут претендовать на все 26 мест. Тогда Сидоров отмечал, что в партию не поступают федеральные средства для проведения выборных кампаний, но это, по его словам, не помешает им провести кампанию по выборам в гордуму.