27 марта 2024

В ЯНАО готовятся к объединению двух муниципалитетов. Инсайд

Жители ЯНАО обсуждают объединение Пуровского и Красноселькупского районов
© Служба новостей «URA.RU»
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ЯНАО. Пуровский район. Тарко-Сале., пуровский район, администрация пуровского района
Красноселькупский район может войти в состав Пуровского муниципального округа Фото:

Жители ЯНАО обсуждают возможное объединение Красноселькупского и Пуровского районов в Пуровский муниципальный округ. Комментарии ямальцев опубликованы под постом губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в социальной сети «ВКонтакте».

«Что скажете о присоединении Красноселькупского района к Пуровскому [району]?» — спрашивает Мария Бальчунас. Комментарий размещен под постом Дмитрия Артюхова в социальной сети «ВКонтакте».

От источников в политических кругах URA.RU стало известно о возможном объединении Пуровского и Красноселькупского районов в единый муниципальный округ. Красноселькупский район может быть включен в новое образование на правах территориального органа администрации Пуровского муниципального округа. У районов будет общий бюджет, что благотворно скажется на развитии отдаленных поселений и уровне жизни жителей Красноселькупа.

«Красноселькупский район сохранит свое историческое название. У работников бюджетной сферы вырастут заработные платы, на что указывает положительный опыт объединения других муниципалитетов. Нет правильной организации разъяснительной работы с жителями, оттого и возникает недопонимание», — поделился с корреспондентом агентства собеседник.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного правительства. Ответ ожидается.

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Жители ЯНАО обсуждают возможное объединение Красноселькупского и Пуровского районов в Пуровский муниципальный округ. Комментарии ямальцев опубликованы под постом губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в социальной сети «ВКонтакте». «Что скажете о присоединении Красноселькупского района к Пуровскому [району]?» — спрашивает Мария Бальчунас. Комментарий размещен под постом Дмитрия Артюхова в социальной сети «ВКонтакте». От источников в политических кругах URA.RU стало известно о возможном объединении Пуровского и Красноселькупского районов в единый муниципальный округ. Красноселькупский район может быть включен в новое образование на правах территориального органа администрации Пуровского муниципального округа. У районов будет общий бюджет, что благотворно скажется на развитии отдаленных поселений и уровне жизни жителей Красноселькупа. «Красноселькупский район сохранит свое историческое название. У работников бюджетной сферы вырастут заработные платы, на что указывает положительный опыт объединения других муниципалитетов. Нет правильной организации разъяснительной работы с жителями, оттого и возникает недопонимание», — поделился с корреспондентом агентства собеседник. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного правительства. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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