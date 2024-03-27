Жители ЯНАО обсуждают возможное объединение Красноселькупского и Пуровского районов в Пуровский муниципальный округ. Комментарии ямальцев опубликованы под постом губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в социальной сети «ВКонтакте».
«Что скажете о присоединении Красноселькупского района к Пуровскому [району]?» — спрашивает Мария Бальчунас. Комментарий размещен под постом Дмитрия Артюхова в социальной сети «ВКонтакте».
От источников в политических кругах URA.RU стало известно о возможном объединении Пуровского и Красноселькупского районов в единый муниципальный округ. Красноселькупский район может быть включен в новое образование на правах территориального органа администрации Пуровского муниципального округа. У районов будет общий бюджет, что благотворно скажется на развитии отдаленных поселений и уровне жизни жителей Красноселькупа.
«Красноселькупский район сохранит свое историческое название. У работников бюджетной сферы вырастут заработные платы, на что указывает положительный опыт объединения других муниципалитетов. Нет правильной организации разъяснительной работы с жителями, оттого и возникает недопонимание», — поделился с корреспондентом агентства собеседник.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного правительства. Ответ ожидается.
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Жители ЯНАО обсуждают возможное объединение Красноселькупского и Пуровского районов в Пуровский муниципальный округ. Комментарии ямальцев опубликованы под постом губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в социальной сети «ВКонтакте». «Что скажете о присоединении Красноселькупского района к Пуровскому [району]?» — спрашивает Мария Бальчунас. Комментарий размещен под постом Дмитрия Артюхова в социальной сети «ВКонтакте». От источников в политических кругах URA.RU стало известно о возможном объединении Пуровского и Красноселькупского районов в единый муниципальный округ. Красноселькупский район может быть включен в новое образование на правах территориального органа администрации Пуровского муниципального округа. У районов будет общий бюджет, что благотворно скажется на развитии отдаленных поселений и уровне жизни жителей Красноселькупа. «Красноселькупский район сохранит свое историческое название. У работников бюджетной сферы вырастут заработные платы, на что указывает положительный опыт объединения других муниципалитетов. Нет правильной организации разъяснительной работы с жителями, оттого и возникает недопонимание», — поделился с корреспондентом агентства собеседник. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного правительства. Ответ ожидается.