В ЯНАО готовятся к объединению двух муниципалитетов. Инсайд

Жители ЯНАО обсуждают объединение Пуровского и Красноселькупского районов

28 марта 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Красноселькупский район может войти в состав Пуровского муниципального округа Фото: Александр Константинов © URA.RU Жители ЯНАО обсуждают возможное объединение Красноселькупского и Пуровского районов в Пуровский муниципальный округ. Комментарии ямальцев опубликованы под постом губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в социальной сети «ВКонтакте». «Что скажете о присоединении Красноселькупского района к Пуровскому [району]?» — спрашивает Мария Бальчунас. Комментарий размещен под постом Дмитрия Артюхова в социальной сети «ВКонтакте». От источников в политических кругах URA.RU стало известно о возможном объединении Пуровского и Красноселькупского районов в единый муниципальный округ. Красноселькупский район может быть включен в новое образование на правах территориального органа администрации Пуровского муниципального округа. У районов будет общий бюджет, что благотворно скажется на развитии отдаленных поселений и уровне жизни жителей Красноселькупа. «Красноселькупский район сохранит свое историческое название. У работников бюджетной сферы вырастут заработные платы, на что указывает положительный опыт объединения других муниципалитетов. Нет правильной организации разъяснительной работы с жителями, оттого и возникает недопонимание», — поделился с корреспондентом агентства собеседник. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного правительства. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители ЯНАО обсуждают возможное объединение Красноселькупского и Пуровского районов в Пуровский муниципальный округ. Комментарии ямальцев опубликованы под постом губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в социальной сети «ВКонтакте». «Что скажете о присоединении Красноселькупского района к Пуровскому [району]?» — спрашивает Мария Бальчунас. Комментарий размещен под постом Дмитрия Артюхова в социальной сети «ВКонтакте». От источников в политических кругах URA.RU стало известно о возможном объединении Пуровского и Красноселькупского районов в единый муниципальный округ. Красноселькупский район может быть включен в новое образование на правах территориального органа администрации Пуровского муниципального округа. У районов будет общий бюджет, что благотворно скажется на развитии отдаленных поселений и уровне жизни жителей Красноселькупа. «Красноселькупский район сохранит свое историческое название. У работников бюджетной сферы вырастут заработные платы, на что указывает положительный опыт объединения других муниципалитетов. Нет правильной организации разъяснительной работы с жителями, оттого и возникает недопонимание», — поделился с корреспондентом агентства собеседник. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного правительства. Ответ ожидается.