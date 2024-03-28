Губернатор Куйвашев уходит в отпуск, вслед за ним — замы и мэры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Куйвашев вручает выдающимся уральцам госнаграды. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгения Куйвашева не будет на работе до 12 апреля Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев уходит в отпуск сам — вопреки курсировавшим ранее слухам — и позволил другим топ-чиновникам. По данным URA.RU, исполнять обязанности главы региона будет его первый зам Алексей Шмыков.

Новость по теме
Губернатор Куйвашев удивил администрацию президента на выборах

«Губернатора не будет с 1 по 12 апреля», — поделился источник в аппарате Шмыкова. По словам другого собеседника, после успешных президентских выборов Куйвашев — выполнивший все задачи от администрации президента РФ — сказал окружению, чтобы в конце марта и в апреле все успевали отдохнуть. «Поэтому [вице-губуернатор Олег] Чемезов и [начальница департамента информполитики Юлия] Хусаинова уже в отпуске, в ближайшее время уйдут [замгубернатора Валерий] Чайников и большинство глав муниципалитетов», — поделился источник. Представителю Куйвашева направлена просьба о комментарии.

На выборах президента 15—17 марта явка в Свердловской области составила 71% (при KPI от Кремля в 70%), а действующий президент РФ Владимир Путин набрал 82% (прошлый рекорд был 76,34% в 2004 году). Считается, что работу куйвашевского штаба высоко оценили в АП и руководстве «Единой России».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев уходит в отпуск сам — вопреки курсировавшим ранее слухам — и позволил другим топ-чиновникам. По данным URA.RU, исполнять обязанности главы региона будет его первый зам Алексей Шмыков. «Губернатора не будет с 1 по 12 апреля», — поделился источник в аппарате Шмыкова. По словам другого собеседника, после успешных президентских выборов Куйвашев — выполнивший все задачи от администрации президента РФ — сказал окружению, чтобы в конце марта и в апреле все успевали отдохнуть. «Поэтому [вице-губуернатор Олег] Чемезов и [начальница департамента информполитики Юлия] Хусаинова уже в отпуске, в ближайшее время уйдут [замгубернатора Валерий] Чайников и большинство глав муниципалитетов», — поделился источник. Представителю Куйвашева направлена просьба о комментарии. На выборах президента 15—17 марта явка в Свердловской области составила 71% (при KPI от Кремля в 70%), а действующий президент РФ Владимир Путин набрал 82% (прошлый рекорд был 76,34% в 2004 году). Считается, что работу куйвашевского штаба высоко оценили в АП и руководстве «Единой России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...