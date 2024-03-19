Губернатор Куйвашев удивил администрацию президента на выборах

Администрация президента РФ высоко оценила работу команды губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на выборах. Об этом URA.RU рассказал информированный источник, близкий к резиденции главы региона.
«Оценки положительные: явка, качество [голосования] и отсутствие скандалов федерального уровня приятно удивили многих», — поделился собеседник. Свердловская область на выборах выполнила задания Кремля: явка составила 71% (при KPI в 70%), качество голосования за президента Владимира Путина — 82% (прошлый рекорд был 76,34% в 2004 году).
Как сообщало URA.RU утром 19 марта, эту рабочую неделю свердловский губернатор Евгений Куйвашев проводит в Москве. У него серия встреч как раз в администрации президента, с руководством «Единой России», а также запланирован разговор с главой образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой
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