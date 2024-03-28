Второй фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест

28 марта 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Суд поместил фигурантов под стражу до 22 мая Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Второй фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловал свой арест. Жалобу подал Исроил Исломов, передает РИА Новости со ссылкой на данные Басманного суда Москвы. Ранее апелляцию на меру пресечения подал сын Исломова Аминчон. Суд поместил под стражу Амичнона, Диловара и Исроила Исломовых до 22 мая. Всего Басманный суд Москвы арестовал по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» восемь человек. В результате нападения вооруженных злоумышленников на «Крокус Сити Холл» погибли 143 человека, порядка 360 получили ранения. Террористы также подожгли здание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Второй фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловал свой арест. Жалобу подал Исроил Исломов, передает РИА Новости со ссылкой на данные Басманного суда Москвы. Ранее апелляцию на меру пресечения подал сын Исломова Аминчон. Суд поместил под стражу Амичнона, Диловара и Исроила Исломовых до 22 мая. Всего Басманный суд Москвы арестовал по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» восемь человек. В результате нападения вооруженных злоумышленников на «Крокус Сити Холл» погибли 143 человека, порядка 360 получили ранения. Террористы также подожгли здание.