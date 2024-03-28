Санкт-Петербургский вуз: студенты будут платить за прогулы

28 марта 2024 в 19:06 Размер текста - 17 +

Студенты должны платить, если прогуляли пары по неуважительным причинам, заявили в пресс-службе СПб ГПМУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Санкт-Петербургский государственный педиатрический университет (СПб ГПМУ) собирается вводить плату для студентов за дополнительные занятия по пропущенным темам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «Планируется ввести плату за оказание образовательных услуг, не входящих в учебный план. Проще говоря, если преподаватели вынуждены проводить дополнительные занятия для студентов, которые прогуливали лекции, то учащимся придется компенсировать эти учебные часы. В настоящее время положение не утверждено, документ находится на стадии согласования. Рассматриваемые меры направлены на устранение текущей задолженности студентов из-за пропусков», — рассказали в пресс-службе СПб ГПМУ. В вузе подчеркнули, что предложенные меры одобрены и Ученым советом, и Студенческим советом, и профкомом. Большинство студентов поддерживает данное решение. Оплата по словам представителей университета будет проводиться согласно документам, по договору. Таким образом, по данным пресс-службы, университет планирует бороться со студентами, которые систематически пропускают занятия. «Мы нацелены на то, чтобы те, кто обучается, смогли пройти этот путь. Но невозможно получить медицинскую специальность, если у тебя есть пробелы в образовании. Мы должны помочь студентам получить необходимые знания и выйти на сессию. Иначе они просто не сдадут зачеты и экзамены и будут отчислены. Но индивидуальные занятия со студентами — это дополнительная нагрузка, которая должна оплачиваться. Иначе получается, что за счет добросовестных студентов учатся те, кто к учебе относится недостаточно ответственно. Это препятствует повышению стипендий», — добавили в вузе. Ранее студенты Санкт-Петербургского педиатрического университета стали жаловаться в сети Интернет на грядущее введение платы за пропущенные практические занятия. Они отмечали, что примерная стоимость отработки для граждан РФ составит 800 рублей, а для иностранцев 1300 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Санкт-Петербургский государственный педиатрический университет (СПб ГПМУ) собирается вводить плату для студентов за дополнительные занятия по пропущенным темам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «Планируется ввести плату за оказание образовательных услуг, не входящих в учебный план. Проще говоря, если преподаватели вынуждены проводить дополнительные занятия для студентов, которые прогуливали лекции, то учащимся придется компенсировать эти учебные часы. В настоящее время положение не утверждено, документ находится на стадии согласования. Рассматриваемые меры направлены на устранение текущей задолженности студентов из-за пропусков», — рассказали в пресс-службе СПб ГПМУ. В вузе подчеркнули, что предложенные меры одобрены и Ученым советом, и Студенческим советом, и профкомом. Большинство студентов поддерживает данное решение. Оплата по словам представителей университета будет проводиться согласно документам, по договору. Таким образом, по данным пресс-службы, университет планирует бороться со студентами, которые систематически пропускают занятия. «Мы нацелены на то, чтобы те, кто обучается, смогли пройти этот путь. Но невозможно получить медицинскую специальность, если у тебя есть пробелы в образовании. Мы должны помочь студентам получить необходимые знания и выйти на сессию. Иначе они просто не сдадут зачеты и экзамены и будут отчислены. Но индивидуальные занятия со студентами — это дополнительная нагрузка, которая должна оплачиваться. Иначе получается, что за счет добросовестных студентов учатся те, кто к учебе относится недостаточно ответственно. Это препятствует повышению стипендий», — добавили в вузе. Ранее студенты Санкт-Петербургского педиатрического университета стали жаловаться в сети Интернет на грядущее введение платы за пропущенные практические занятия. Они отмечали, что примерная стоимость отработки для граждан РФ составит 800 рублей, а для иностранцев 1300 рублей.