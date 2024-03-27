27 марта 2024

Банк «Сургутнефтегаза» вошел в топ-20 по приросту активов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, сургутнефтегазбанк
«Сургутнефтегазбанк» на 30% увеличил размер активов в 2023 году Фото:

«Сургутнефтегазбанк» занял 12-е место среди банков России по размерам прироста активов в 2023 году. Капитал финансовой организации, которая принадлежит нефтяной компании «Сургутнефтегаз» из ХМАО, вырос на 30%.

«„Сургутнефтегазбанк“ занимает 12-е место в топ-20 банков с наилучшими показателями прироста активов. Изменение активов за период с 1 июля 2023 года по 1 января 2024 года составило 30,2%», — указано в рейтинге «Коммерсанта».

Аналитики учли показатели 100 крупнейших банков. По объему активов на начало 2024 года «Сургутнефтегаз» занял 66 строчку рейтинга. «Форбс» занес финансовую организацию в сотню самых надежных банков России.

Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегазбанк» отказал жителю ХМАО в досрочном погашении ипотеки. Из-за задержки мужчина не может воспользоваться снять обременение с квартиры, и купить жилплощадь в другом регионе.

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«Сургутнефтегазбанк» занял 12-е место среди банков России по размерам прироста активов в 2023 году. Капитал финансовой организации, которая принадлежит нефтяной компании «Сургутнефтегаз» из ХМАО, вырос на 30%. «„Сургутнефтегазбанк“ занимает 12-е место в топ-20 банков с наилучшими показателями прироста активов. Изменение активов за период с 1 июля 2023 года по 1 января 2024 года составило 30,2%», — указано в рейтинге «Коммерсанта». Аналитики учли показатели 100 крупнейших банков. По объему активов на начало 2024 года «Сургутнефтегаз» занял 66 строчку рейтинга. «Форбс» занес финансовую организацию в сотню самых надежных банков России. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегазбанк» отказал жителю ХМАО в досрочном погашении ипотеки. Из-за задержки мужчина не может воспользоваться снять обременение с квартиры, и купить жилплощадь в другом регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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