Банк «Сургутнефтегаза» вошел в топ-20 по приросту активов

28 марта 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

«Сургутнефтегазбанк» на 30% увеличил размер активов в 2023 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU «Сургутнефтегазбанк» занял 12-е место среди банков России по размерам прироста активов в 2023 году. Капитал финансовой организации, которая принадлежит нефтяной компании «Сургутнефтегаз» из ХМАО, вырос на 30%. «„Сургутнефтегазбанк“ занимает 12-е место в топ-20 банков с наилучшими показателями прироста активов. Изменение активов за период с 1 июля 2023 года по 1 января 2024 года составило 30,2%», — указано в рейтинге «Коммерсанта». Аналитики учли показатели 100 крупнейших банков. По объему активов на начало 2024 года «Сургутнефтегаз» занял 66 строчку рейтинга. «Форбс» занес финансовую организацию в сотню самых надежных банков России. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегазбанк» отказал жителю ХМАО в досрочном погашении ипотеки. Из-за задержки мужчина не может воспользоваться снять обременение с квартиры, и купить жилплощадь в другом регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Сургутнефтегазбанк» занял 12-е место среди банков России по размерам прироста активов в 2023 году. Капитал финансовой организации, которая принадлежит нефтяной компании «Сургутнефтегаз» из ХМАО, вырос на 30%. «„Сургутнефтегазбанк“ занимает 12-е место в топ-20 банков с наилучшими показателями прироста активов. Изменение активов за период с 1 июля 2023 года по 1 января 2024 года составило 30,2%», — указано в рейтинге «Коммерсанта». Аналитики учли показатели 100 крупнейших банков. По объему активов на начало 2024 года «Сургутнефтегаз» занял 66 строчку рейтинга. «Форбс» занес финансовую организацию в сотню самых надежных банков России. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегазбанк» отказал жителю ХМАО в досрочном погашении ипотеки. Из-за задержки мужчина не может воспользоваться снять обременение с квартиры, и купить жилплощадь в другом регионе.