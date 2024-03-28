У российской границы ликвидирован перебежчик «Апостол» Акель

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, десант, разведчик, спецназ, сбойка,  stock
Россиянин, который вступил в террористическую организацию, был уничтожен у границ Белгородской области Фото:

У границ Белгородской области был уничтожен россиянин Дани Акель с позывным «Апостол», который вступил в украинскую диверсионно-разведывательную группу. Он участвовал в рейдах батальонов террористов на Белгород. Об этом сообщает «Аргументы и факты».

Дани Акель 4 июня 2023 года принимал участие в атаке на Новую Таволжанку. Факт его смерти подтверждают некоторые telegram-каналы. Однако неизвестно, при каких обстоятельствах боевик был уничтожен. Ранее он был осужден за участие в несанкционированных уличных акциях, проходящих в 2021 году.

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У границ Белгородской области был уничтожен россиянин Дани Акель с позывным «Апостол», который вступил в украинскую диверсионно-разведывательную группу. Он участвовал в рейдах батальонов террористов на Белгород. Об этом сообщает «Аргументы и факты». Дани Акель 4 июня 2023 года принимал участие в атаке на Новую Таволжанку. Факт его смерти подтверждают некоторые telegram-каналы. Однако неизвестно, при каких обстоятельствах боевик был уничтожен. Ранее он был осужден за участие в несанкционированных уличных акциях, проходящих в 2021 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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