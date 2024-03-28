У российской границы ликвидирован перебежчик «Апостол» Акель

Россиянин, который вступил в террористическую организацию, был уничтожен у границ Белгородской области
У границ Белгородской области был уничтожен россиянин Дани Акель с позывным «Апостол», который вступил в украинскую диверсионно-разведывательную группу. Он участвовал в рейдах батальонов террористов на Белгород. Об этом сообщает «Аргументы и факты».
Дани Акель 4 июня 2023 года принимал участие в атаке на Новую Таволжанку. Факт его смерти подтверждают некоторые telegram-каналы. Однако неизвестно, при каких обстоятельствах боевик был уничтожен. Ранее он был осужден за участие в несанкционированных уличных акциях, проходящих в 2021 году.
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