У российской границы ликвидирован перебежчик «Апостол» Акель

28 марта 2024 в 19:06 Размер текста - 17 +

Россиянин, который вступил в террористическую организацию, был уничтожен у границ Белгородской области Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ У границ Белгородской области был уничтожен россиянин Дани Акель с позывным «Апостол», который вступил в украинскую диверсионно-разведывательную группу. Он участвовал в рейдах батальонов террористов на Белгород. Об этом сообщает «Аргументы и факты». Дани Акель 4 июня 2023 года принимал участие в атаке на Новую Таволжанку. Факт его смерти подтверждают некоторые telegram-каналы. Однако неизвестно, при каких обстоятельствах боевик был уничтожен. Ранее он был осужден за участие в несанкционированных уличных акциях, проходящих в 2021 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У границ Белгородской области был уничтожен россиянин Дани Акель с позывным «Апостол», который вступил в украинскую диверсионно-разведывательную группу. Он участвовал в рейдах батальонов террористов на Белгород. Об этом сообщает «Аргументы и факты». Дани Акель 4 июня 2023 года принимал участие в атаке на Новую Таволжанку. Факт его смерти подтверждают некоторые telegram-каналы. Однако неизвестно, при каких обстоятельствах боевик был уничтожен. Ранее он был осужден за участие в несанкционированных уличных акциях, проходящих в 2021 году.