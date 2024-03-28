Россия в СБ ООН наложила вето на проект санкций против КНДР

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
По словам Небензи, Запад и ООН пытаются «удушить» КНДР за счет санкций Фото:

Россия применила право вето в Совете Безопасности ООН, тем самым заблокировав представленный США проект резолюции по продлению мандата по санкциям в отношении КНДР до 30 апреля 2025 года. На это постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны пытаются «удушить» Северную Корею.

«Запад во главе с США пытается удушить КНДР за счет односторонних рестрикций, пропаганд и угроз в адрес властей республики», — передает ТАСС слова Небензи. Он добавил, что группа экспертов санкционного комитета ООН перестала справляться с возложенным на них обязанностями. Она подыгрывает подходам Запада.

Кроме того, Небензя заявил, что Россия убеждена в актуализации санкционного режима в отношении КНДР со стороны СБ ООН. При этом РФ много раз старалась адаптировать рестрикции в соответствии с международной повесткой.

Ранее Штаты внесли компанию из России «Алис» в санкционные списки в рамках ограничений по КНДР. Организация нарушила санкции США в отношении северокорейских структур. Под таким же предлогом были введены рестрикции против фирмы Pioneer Bencont Star Real Estate в ОАЭ, передает RT.

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Россия применила право вето в Совете Безопасности ООН, тем самым заблокировав представленный США проект резолюции по продлению мандата по санкциям в отношении КНДР до 30 апреля 2025 года. На это постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны пытаются «удушить» Северную Корею. «Запад во главе с США пытается удушить КНДР за счет односторонних рестрикций, пропаганд и угроз в адрес властей республики», — передает ТАСС слова Небензи. Он добавил, что группа экспертов санкционного комитета ООН перестала справляться с возложенным на них обязанностями. Она подыгрывает подходам Запада. Кроме того, Небензя заявил, что Россия убеждена в актуализации санкционного режима в отношении КНДР со стороны СБ ООН. При этом РФ много раз старалась адаптировать рестрикции в соответствии с международной повесткой. Ранее Штаты внесли компанию из России «Алис» в санкционные списки в рамках ограничений по КНДР. Организация нарушила санкции США в отношении северокорейских структур. Под таким же предлогом были введены рестрикции против фирмы Pioneer Bencont Star Real Estate в ОАЭ, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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