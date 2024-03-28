Россия в СБ ООН наложила вето на проект санкций против КНДР

Россия применила право вето в Совете Безопасности ООН, тем самым заблокировав представленный США проект резолюции по продлению мандата по санкциям в отношении КНДР до 30 апреля 2025 года. На это постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны пытаются «удушить» Северную Корею.
«Запад во главе с США пытается удушить КНДР за счет односторонних рестрикций, пропаганд и угроз в адрес властей республики», — передает ТАСС слова Небензи. Он добавил, что группа экспертов санкционного комитета ООН перестала справляться с возложенным на них обязанностями. Она подыгрывает подходам Запада.
Кроме того, Небензя заявил, что Россия убеждена в актуализации санкционного режима в отношении КНДР со стороны СБ ООН. При этом РФ много раз старалась адаптировать рестрикции в соответствии с международной повесткой.
Ранее Штаты внесли компанию из России «Алис» в санкционные списки в рамках ограничений по КНДР. Организация нарушила санкции США в отношении северокорейских структур. Под таким же предлогом были введены рестрикции против фирмы Pioneer Bencont Star Real Estate в ОАЭ, передает RT.
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