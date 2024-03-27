Случай с провайдерами в Новом Уренгое помог Госдуме РФ принять закон

Провайдерам дадут доступ во все многоквартирники после случая в Новом Уренгое

28 марта 2024 в 20:14 Размер текста - 17 +

В Госдуме РФ приняли закон после случая в Новом Уренгое Фото: Владимир Андреев © URA.RU На пленарной неделе в Госдуме в окончательном чтении приняли закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома. Об этом сообщил депутат государственной думы ЯНАО Дмитрий Погорелый, приведя в пример конфликт УК «ТСЖ» с провайдерами в Новом Уренгое. «Уважаемые земляки. Поделюсь важным итогом этой пленарной недели в Госдуме, напрямую связанным с решением проблемы, особенно ярко проявившейся в начале этого учебного года в Новом Уренгое», — написал Дмитрий Погорелый в своем telegram-канале. Сейчас более 70 процентов всех многоквартирных домов России обслуживаются одним — двумя операторами связи, которых, как правило, навязывают управляющие компании. Такое положение дел приводит не только к высоким тарифам и низкому качеству услуг, но и прекращению предоставления доступа в сеть из-за конфликтов между операторами и управляющими компаниями. Принятый документ предусматривает возможность безвозмездного размещения сетей связи на объектах общего имущества МКД по желанию любого собственника без необходимости проведения общего собрания собственников. Операторы, уже оказывающие услуги связи в доме, должны будут привести в порядок свои сети и оборудование в течение года. Теперь не будет нависающих проводов коммуникаций. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Новом Уренгое состоялось заседание рабочей группы по урегулированию отношений управляющей компании «ТСЖ», которая не дает доступа провайдерам к оборудованию, из-за чего тысяча семей остались без домашнего интернета. В нескольких многоквартирных домах оборудование провайдера уже не в первый раз было повреждено неизвестными лицами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На пленарной неделе в Госдуме в окончательном чтении приняли закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома. Об этом сообщил депутат государственной думы ЯНАО Дмитрий Погорелый, приведя в пример конфликт УК «ТСЖ» с провайдерами в Новом Уренгое. «Уважаемые земляки. Поделюсь важным итогом этой пленарной недели в Госдуме, напрямую связанным с решением проблемы, особенно ярко проявившейся в начале этого учебного года в Новом Уренгое», — написал Дмитрий Погорелый в своем telegram-канале. Сейчас более 70 процентов всех многоквартирных домов России обслуживаются одним — двумя операторами связи, которых, как правило, навязывают управляющие компании. Такое положение дел приводит не только к высоким тарифам и низкому качеству услуг, но и прекращению предоставления доступа в сеть из-за конфликтов между операторами и управляющими компаниями. Принятый документ предусматривает возможность безвозмездного размещения сетей связи на объектах общего имущества МКД по желанию любого собственника без необходимости проведения общего собрания собственников. Операторы, уже оказывающие услуги связи в доме, должны будут привести в порядок свои сети и оборудование в течение года. Теперь не будет нависающих проводов коммуникаций. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Новом Уренгое состоялось заседание рабочей группы по урегулированию отношений управляющей компании «ТСЖ», которая не дает доступа провайдерам к оборудованию, из-за чего тысяча семей остались без домашнего интернета. В нескольких многоквартирных домах оборудование провайдера уже не в первый раз было повреждено неизвестными лицами.