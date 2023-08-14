Коммунальщики в Новом Уренгое мешают интернет-провайдерам ремонтировать оборудование

В Новом Уренгое несколько домов остались без интернета из-за действий управляющей компании

В Новом Уренгое несколько сотен абонентов остались без интернета из-за аварии Фото: Московец Илья © URA.RU

В Новом Уренгое жители нескольких многоквартирных домов остались без интернета из-за повреждения кабеля. При этом, управляющая компания не дает доступ в дома для оперативного ремонта линии связи представителям провайдеров, сообщили URA.RU в пресс-службе ПАО «Ростелеком».

«В нескольких многоквартирных домах оборудование провайдера уже не в первый раз было повреждено неизвестными лицами. Для восстановления линии связи специалистам требуется доступ к чердачным помещениям домов с поврежденным кабелем. Управляющая компания „ТСЖ“ в доступе связистам отказывает», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе цифрового провайдера «Ростелеком».

Без домашнего интернета одновременно остались несколько сотен абонентов домов по улице Губкина, Сибирской, Юбилейной, Молодежной и на Ленинградском проспекте. Представители провайдера обратились в УК, полицию, администрацию города и департамент жилищного надзора ЯНАО. Специалисты «Ростелеком» готовы устранить проблемы, как только получат необходимый доступ к поврежденным линиям связи.

Также известно, что повреждено оборудование операторов Мегафон и МТС. В пресс-службе ПАО «Мегафон» корреспонденту дали аналогичный ответ, ответ от МТС ожидается. Корреспонденту не удалось дозвониться в УК «ТСЖ», так как все операторы были заняты, несмотря на длительное ожидание.