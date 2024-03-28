РВ: в Севастополе потерпел крушение военный самолет

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По предварительным данным, летчик успел катапультироваться (архивное фото) Фото:

В Севастополе потерпел крушение российский военный самолет. Летчик смог катапультироваться. Официальной информации по произошедшему пока не предоставлено. Об этом сообщают «Военкоры русской весны».

«У Севастополя упал истребитель ВКС России», — передает telegram-канал военкоров. Отмечается, что самолет загорелся после объявления тревоги, летчик смог катапультироваться. По предварительным данным, причиной падения самолета могли стать технические неполадки, но также есть версия, что по судну сработала ПВО. По данным telegram-канала «Воевода вещает», летчика забрали, он жив.

URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило.

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В Севастополе потерпел крушение российский военный самолет. Летчик смог катапультироваться. Официальной информации по произошедшему пока не предоставлено. Об этом сообщают «Военкоры русской весны». «У Севастополя упал истребитель ВКС России», — передает telegram-канал военкоров. Отмечается, что самолет загорелся после объявления тревоги, летчик смог катапультироваться. По предварительным данным, причиной падения самолета могли стать технические неполадки, но также есть версия, что по судну сработала ПВО. По данным telegram-канала «Воевода вещает», летчика забрали, он жив. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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