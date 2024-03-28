Турист из Красноярска впал в кому в аэропорту Бангкока

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, салон, иллюминаторы, самолет, стюардесса
Мужчина впал в кому на борту самолета, потому что в салон не подавался кислород Фото:

Красноярский турист впал в кому, когда ждал вылета самолета «Аэрофлота», следующего из Бангкока (Таиланд) в Красноярск. В салон воздушного судна во время ожидания не подавался кислород. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

«Сегодня в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что турист из Красноярска впал в кому после отказа системы подачи кислорода в самолете, вылетающем из Бангкока», — заявили в следственном управлении. Отмечается что накануне самолет «Аэрофлота» не смог совершить вылет в Красноярск в связи с неисправностью. В результате вылет был задержан на сутки. По словам пассажиров, во время ожидания в салон воздушного судна не подавали кислород, что спровоцировало плохое самочувствие у людей.

Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, передает VSE42.RU. Врачи Бангкока выставили его супруге счет в размере 1 300 000 батов (3,3 млн рублей). В противном случае мужчину могут отключить от системы жизнеобеспечения. В результате было возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Красноярский турист впал в кому, когда ждал вылета самолета «Аэрофлота», следующего из Бангкока (Таиланд) в Красноярск. В салон воздушного судна во время ожидания не подавался кислород. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ. «Сегодня в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что турист из Красноярска впал в кому после отказа системы подачи кислорода в самолете, вылетающем из Бангкока», — заявили в следственном управлении. Отмечается что накануне самолет «Аэрофлота» не смог совершить вылет в Красноярск в связи с неисправностью. В результате вылет был задержан на сутки. По словам пассажиров, во время ожидания в салон воздушного судна не подавали кислород, что спровоцировало плохое самочувствие у людей. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, передает VSE42.RU. Врачи Бангкока выставили его супруге счет в размере 1 300 000 батов (3,3 млн рублей). В противном случае мужчину могут отключить от системы жизнеобеспечения. В результате было возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...