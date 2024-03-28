Турист из Красноярска впал в кому в аэропорту Бангкока

28 марта 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

Мужчина впал в кому на борту самолета, потому что в салон не подавался кислород Фото: Владимир Андреев © URA.RU Красноярский турист впал в кому, когда ждал вылета самолета «Аэрофлота», следующего из Бангкока (Таиланд) в Красноярск. В салон воздушного судна во время ожидания не подавался кислород. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ. «Сегодня в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что турист из Красноярска впал в кому после отказа системы подачи кислорода в самолете, вылетающем из Бангкока», — заявили в следственном управлении . Отмечается что накануне самолет «Аэрофлота» не смог совершить вылет в Красноярск в связи с неисправностью. В результате вылет был задержан на сутки. По словам пассажиров, во время ожидания в салон воздушного судна не подавали кислород, что спровоцировало плохое самочувствие у людей. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, передает VSE42.RU. Врачи Бангкока выставили его супруге счет в размере 1 300 000 батов (3,3 млн рублей). В противном случае мужчину могут отключить от системы жизнеобеспечения. В результате было возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Красноярский турист впал в кому, когда ждал вылета самолета «Аэрофлота», следующего из Бангкока (Таиланд) в Красноярск. В салон воздушного судна во время ожидания не подавался кислород. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ. «Сегодня в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что турист из Красноярска впал в кому после отказа системы подачи кислорода в самолете, вылетающем из Бангкока», — заявили в следственном управлении. Отмечается что накануне самолет «Аэрофлота» не смог совершить вылет в Красноярск в связи с неисправностью. В результате вылет был задержан на сутки. По словам пассажиров, во время ожидания в салон воздушного судна не подавали кислород, что спровоцировало плохое самочувствие у людей. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, передает VSE42.RU. Врачи Бангкока выставили его супруге счет в размере 1 300 000 батов (3,3 млн рублей). В противном случае мужчину могут отключить от системы жизнеобеспечения. В результате было возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.