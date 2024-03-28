Десантники в зоне СВО получили дроны, которые уничтожат технику Запада

Десантники ВС РФ получили дроны «Скворец»

28 марта 2024 в 23:41 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» отправила на фронт СВО дроны «Скворец» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Десантники 76-й дивизии получили от партии «Единая Россия» и фонда «Наша Правда» дроны «Скворец», которые помогут уничтожать западную технику ВСУ на фронте. Об этом сообщает партия на своем сайте. «Десантникам привезли более 700 дронов „Скворец“, которые разработали инженеры Центра беспилотных систем», — передает сайт партии. Центр создан при поддержке фонда «Наша Правда» и «Единой России». Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин рассказал, что дроны работают на частотах, которые трудно подавить и выявить. Это дает хорошее преимущество ВС РФ во время боя. Он уточнил, что в ближайшее время техника будет на позициях на фронте. В свою очередь, представитель 76-й дивизии заявил, что «Скворцы» за последний месяц помогли российской армии ликвидировать примерно 20 единиц бронированной техники противника, в том числе Леопарды и Брэдли. «Единая Россия» с фондом «Наша Правда» с апреля 2023 года передают в зону спецоперации оборудование и технику. Так, российские бойцы уже получили тысячи единиц приборов ночного видения, транспортных средств, различных видов коптеров и дополнительную экипировку. Кроме того, партия с первого дня СВО оказывает поддержку мирным жителям новых регионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десантники 76-й дивизии получили от партии «Единая Россия» и фонда «Наша Правда» дроны «Скворец», которые помогут уничтожать западную технику ВСУ на фронте. Об этом сообщает партия на своем сайте. «Десантникам привезли более 700 дронов „Скворец“, которые разработали инженеры Центра беспилотных систем», — передает сайт партии. Центр создан при поддержке фонда «Наша Правда» и «Единой России». Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин рассказал, что дроны работают на частотах, которые трудно подавить и выявить. Это дает хорошее преимущество ВС РФ во время боя. Он уточнил, что в ближайшее время техника будет на позициях на фронте. В свою очередь, представитель 76-й дивизии заявил, что «Скворцы» за последний месяц помогли российской армии ликвидировать примерно 20 единиц бронированной техники противника, в том числе Леопарды и Брэдли. «Единая Россия» с фондом «Наша Правда» с апреля 2023 года передают в зону спецоперации оборудование и технику. Так, российские бойцы уже получили тысячи единиц приборов ночного видения, транспортных средств, различных видов коптеров и дополнительную экипировку. Кроме того, партия с первого дня СВО оказывает поддержку мирным жителям новых регионов.