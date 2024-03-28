Перенесенный на октябрь концерт рок-группы «Комсомольск» в Перми не состоится

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Команда больше не планирует выступать
Команда больше не планирует выступать Фото:

Перенесенный с марта на октябрь пермский концерт московской рок-группы «Комсомольск» не состоится. Коллектив объявил о своем распаде и прекращении концертной деятельности.

«Будущее туманно, а наши песни родом из другого времени. Да и противоречия между бывшими и нынешними участниками группы только нарастают. Мы не прощаемся со сценой, это дело наших жизней, но выступлений „Комсомольска“ не планируем», — это сообщение опубликовано в telegram-канале группы.

Купившим билеты на концерт команды в марте объяснили, что деньги можно вернуть в месте их приобретения. Группа планировала утроить весенний тур по городам РФ. Концерт в столице состоялся, однако в Перми, Екатеринбурге и Уфе выступления перенесли.

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Перенесенный с марта на октябрь пермский концерт московской рок-группы «Комсомольск» не состоится. Коллектив объявил о своем распаде и прекращении концертной деятельности. «Будущее туманно, а наши песни родом из другого времени. Да и противоречия между бывшими и нынешними участниками группы только нарастают. Мы не прощаемся со сценой, это дело наших жизней, но выступлений „Комсомольска“ не планируем», — это сообщение опубликовано в telegram-канале группы. Купившим билеты на концерт команды в марте объяснили, что деньги можно вернуть в месте их приобретения. Группа планировала утроить весенний тур по городам РФ. Концерт в столице состоялся, однако в Перми, Екатеринбурге и Уфе выступления перенесли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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