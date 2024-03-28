Перенесенный на октябрь концерт рок-группы «Комсомольск» в Перми не состоится

28 марта 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

Команда больше не планирует выступать Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Перенесенный с марта на октябрь пермский концерт московской рок-группы «Комсомольск» не состоится. Коллектив объявил о своем распаде и прекращении концертной деятельности. «Будущее туманно, а наши песни родом из другого времени. Да и противоречия между бывшими и нынешними участниками группы только нарастают. Мы не прощаемся со сценой, это дело наших жизней, но выступлений „Комсомольска“ не планируем», — это сообщение опубликовано в telegram-канале группы. Купившим билеты на концерт команды в марте объяснили, что деньги можно вернуть в месте их приобретения. Группа планировала утроить весенний тур по городам РФ. Концерт в столице состоялся, однако в Перми, Екатеринбурге и Уфе выступления перенесли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перенесенный с марта на октябрь пермский концерт московской рок-группы «Комсомольск» не состоится. Коллектив объявил о своем распаде и прекращении концертной деятельности. «Будущее туманно, а наши песни родом из другого времени. Да и противоречия между бывшими и нынешними участниками группы только нарастают. Мы не прощаемся со сценой, это дело наших жизней, но выступлений „Комсомольска“ не планируем», — это сообщение опубликовано в telegram-канале группы. Купившим билеты на концерт команды в марте объяснили, что деньги можно вернуть в месте их приобретения. Группа планировала утроить весенний тур по городам РФ. Концерт в столице состоялся, однако в Перми, Екатеринбурге и Уфе выступления перенесли.