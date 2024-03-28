Перенесенный на октябрь концерт рок-группы «Комсомольск» в Перми не состоится

Перенесенный с марта на октябрь пермский концерт московской рок-группы «Комсомольск» не состоится. Коллектив объявил о своем распаде и прекращении концертной деятельности.
«Будущее туманно, а наши песни родом из другого времени. Да и противоречия между бывшими и нынешними участниками группы только нарастают. Мы не прощаемся со сценой, это дело наших жизней, но выступлений „Комсомольска“ не планируем», — это сообщение опубликовано в telegram-канале группы.
Купившим билеты на концерт команды в марте объяснили, что деньги можно вернуть в месте их приобретения. Группа планировала утроить весенний тур по городам РФ. Концерт в столице состоялся, однако в Перми, Екатеринбурге и Уфе выступления перенесли.
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