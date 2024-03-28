Зеленский заявил, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине из-за РФ

28 марта 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский уверен, что у стран, не собирающихся ехать на саммит, есть контракты с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все страны-участницы саммита по Украине в Швейцарии хотят ехать туда из-за отношений с Россией. Он уточнил, что сейчас Киев ждет согласия от партнеров. «Ждем от партнеров, чтобы они дали согласие, но это очень сложно, потому все партнеры должны подтвердить, что они будут. Большинство на нашей стороне, но кто-то до сих пор балансирует в своих отношениях между собой и Россией», — сказал Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS. Украинский лидер уверен, что у стран, не собирающихся ехать на саммит, есть финансовые контракты с Россией. Владимир Зеленский в феврале 2024 года предложил Швейцарии провести «мирный саммит» без участия Москвы, передает «Царьград». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел странным формат мирного саммита, предложенный Украиной. Он заявил, что проводить такую конференцию без участия России «несерьезно и даже смехотворно», передает телеканал 360. Однако глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил, что Россия будет приглашена для участия в саммите, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все страны-участницы саммита по Украине в Швейцарии хотят ехать туда из-за отношений с Россией. Он уточнил, что сейчас Киев ждет согласия от партнеров. «Ждем от партнеров, чтобы они дали согласие, но это очень сложно, потому все партнеры должны подтвердить, что они будут. Большинство на нашей стороне, но кто-то до сих пор балансирует в своих отношениях между собой и Россией», — сказал Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS. Украинский лидер уверен, что у стран, не собирающихся ехать на саммит, есть финансовые контракты с Россией. Владимир Зеленский в феврале 2024 года предложил Швейцарии провести «мирный саммит» без участия Москвы, передает «Царьград». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел странным формат мирного саммита, предложенный Украиной. Он заявил, что проводить такую конференцию без участия России «несерьезно и даже смехотворно», передает телеканал 360. Однако глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил, что Россия будет приглашена для участия в саммите, сообщает RT.