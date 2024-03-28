NYT: растет заболеваемость раком толстой кишки среди молодежи по всему миру

29 марта 2024 в 00:45 Размер текста - 17 +

Ежегодно рак толстой и прямой кишки находят почти у 20 тысяч американцев Фото: Илья Московец © URA.RU В этом году число заболевших раком толстой и прямой кишки среди молодежи может стать рекордным. Это следует из отчета, опубликованном Американским онкологическим обществом. Новость по теме Как распознать рак кишечника на ранних стадиях: симптомы «Уровень заболеваемости раком толстой и прямой кишки растет среди людей в возрасте 20, 30 и 40 лет. Проблема становится все более серьезной», — комментирует для New York Times итоги отчета доктор Йельского онкологического центра Майкл Чеккини. Он добавил, что середины 1990-х годов заболеваемость колоректальным раком с ранним началом увеличивается примерно на 2% в год. Заболевание стало главной причиной смерти из всех видов рака среди мужчин до 50 лет и вторым из всех видов рака среди женщин до 50 лет в США. Фактически, эксперты отмечают рост числа случаев раннего колоректального рака во всем мире. Рак толстой и прямой кишки имеют много общего и обычно объединяются в одну категорию, называемую колоректальным раком. По словам доктора Кейтлин Мерфи, колоректальный рак у молодых людей также имеет тенденцию быть более агрессивным. И часто он обнаруживается на более поздних стадиях. Большинство людей, страдающих этим заболеванием, слишком молоды, чтобы проходить регулярное обследование на рак. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В этом году число заболевших раком толстой и прямой кишки среди молодежи может стать рекордным. Это следует из отчета, опубликованном Американским онкологическим обществом. «Уровень заболеваемости раком толстой и прямой кишки растет среди людей в возрасте 20, 30 и 40 лет. Проблема становится все более серьезной», — комментирует для New York Times итоги отчета доктор Йельского онкологического центра Майкл Чеккини. Он добавил, что середины 1990-х годов заболеваемость колоректальным раком с ранним началом увеличивается примерно на 2% в год. Заболевание стало главной причиной смерти из всех видов рака среди мужчин до 50 лет и вторым из всех видов рака среди женщин до 50 лет в США. Фактически, эксперты отмечают рост числа случаев раннего колоректального рака во всем мире. Рак толстой и прямой кишки имеют много общего и обычно объединяются в одну категорию, называемую колоректальным раком. По словам доктора Кейтлин Мерфи, колоректальный рак у молодых людей также имеет тенденцию быть более агрессивным. И часто он обнаруживается на более поздних стадиях. Большинство людей, страдающих этим заболеванием, слишком молоды, чтобы проходить регулярное обследование на рак.