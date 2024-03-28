Europe 1 узнала о возможной отмене церемонии открытия Олимпийских игр

29 марта 2024 в 01:56 Размер текста - 17 +

Во Франции боятся возвращения массового терроризма Фото: Илья Московец © URA.RU Главное управление внутренней безопасности (DGSI) Франции посоветовало МВД республики не проводить церемонию открытия Олимпийских игр на реке из-за высокой угрозы безопасности участников. Об этом сообщило радио Europe 1 со ссылкой на источник в разведслужбе. «Мы должны перейти к плану Б», — сказал источник радиостанции в разведслужбе. По его словам, сейчас формат речного парада представляет опасность, поэтому DGSI хотят избежать сценария «скоординированного нападения» в день открытия ОИ-2024. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен должен был встретиться с представителями спецслужб. Во время этого, как утверждается, DGSI собиралось проинформировать министра об уровне террористической угрозы. Аналитики опасаются «возвращения массового терроризма во Францию». Были упомянуты возможные риски. Среди них отмечаются террористы-одиночки, которые могут сбить толпу на машине или расстрелять из огнестрельного оружия. Кроме того, сотрудники разведки опасаются спящих ячеек террористов, которые находятся в стране и активируются удаленно из афганской зоны. Церемония открытия летних Олимпийских игр 26 июля 2024 года в Париже впервые в истории проведения состоится не на стадионе, а на реке Сене. Делегации команд, принимающих участие, разместятся на 160 лодках, которые проплывут по реке от моста Аустерлиц до Йенского моста. Посетить церемонию открытия смогут не менее 600 тысяч зрителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главное управление внутренней безопасности (DGSI) Франции посоветовало МВД республики не проводить церемонию открытия Олимпийских игр на реке из-за высокой угрозы безопасности участников. Об этом сообщило радио Europe 1 со ссылкой на источник в разведслужбе. «Мы должны перейти к плану Б», — сказал источник радиостанции в разведслужбе. По его словам, сейчас формат речного парада представляет опасность, поэтому DGSI хотят избежать сценария «скоординированного нападения» в день открытия ОИ-2024. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен должен был встретиться с представителями спецслужб. Во время этого, как утверждается, DGSI собиралось проинформировать министра об уровне террористической угрозы. Аналитики опасаются «возвращения массового терроризма во Францию». Были упомянуты возможные риски. Среди них отмечаются террористы-одиночки, которые могут сбить толпу на машине или расстрелять из огнестрельного оружия. Кроме того, сотрудники разведки опасаются спящих ячеек террористов, которые находятся в стране и активируются удаленно из афганской зоны. Церемония открытия летних Олимпийских игр 26 июля 2024 года в Париже впервые в истории проведения состоится не на стадионе, а на реке Сене. Делегации команд, принимающих участие, разместятся на 160 лодках, которые проплывут по реке от моста Аустерлиц до Йенского моста. Посетить церемонию открытия смогут не менее 600 тысяч зрителей.