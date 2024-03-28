Лавров: РФ не может исключать причастности Украины к теракту в «Крокусе»

29 марта 2024 в 02:17 Размер текста - 17 +

Расследование теракта дает быстрые результаты, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Россия из здравой логики не может исключать причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Хотя с точки зрения здравой логики, отвечая на вопрос, кому это выгодно, мы не можем Украину исключать», — сказал Лавров в интервью «Известиям». По его словам, расследование теракта ведется активно и дает быстрые результаты. Нападение террористов на посетителей и сотрудников «Крокус Сити Холла» произошло 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание и расстреляли людей, которые пришли на концерт. После этого, они совершили поджег концертного зала. В результате атаки погибли 143 человека. Все нападавшие были задержаны, их отправили в СИЗО. Позже власти США исключили причастность Украины к атаке, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия из здравой логики не может исключать причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Хотя с точки зрения здравой логики, отвечая на вопрос, кому это выгодно, мы не можем Украину исключать», — сказал Лавров в интервью «Известиям». По его словам, расследование теракта ведется активно и дает быстрые результаты. Нападение террористов на посетителей и сотрудников «Крокус Сити Холла» произошло 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание и расстреляли людей, которые пришли на концерт. После этого, они совершили поджег концертного зала. В результате атаки погибли 143 человека. Все нападавшие были задержаны, их отправили в СИЗО. Позже власти США исключили причастность Украины к атаке, передает RT.