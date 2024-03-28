28 марта 2024

Лавров: РФ не может исключать причастности Украины к теракту в «Крокусе»

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Расследование теракта дает быстрые результаты, заявил Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Россия из здравой логики не может исключать причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Хотя с точки зрения здравой логики, отвечая на вопрос, кому это выгодно, мы не можем Украину исключать», — сказал Лавров в интервью «Известиям». По его словам, расследование теракта ведется активно и дает быстрые результаты.

Нападение террористов на посетителей и сотрудников «Крокус Сити Холла» произошло 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание и расстреляли людей, которые пришли на концерт. После этого, они совершили поджег концертного зала. В результате атаки погибли 143 человека. Все нападавшие были задержаны, их отправили в СИЗО. Позже власти США исключили причастность Украины к атаке, передает RT.

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Россия из здравой логики не может исключать причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Хотя с точки зрения здравой логики, отвечая на вопрос, кому это выгодно, мы не можем Украину исключать», — сказал Лавров в интервью «Известиям». По его словам, расследование теракта ведется активно и дает быстрые результаты. Нападение террористов на посетителей и сотрудников «Крокус Сити Холла» произошло 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание и расстреляли людей, которые пришли на концерт. После этого, они совершили поджег концертного зала. В результате атаки погибли 143 человека. Все нападавшие были задержаны, их отправили в СИЗО. Позже власти США исключили причастность Украины к атаке, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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