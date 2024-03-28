28 марта 2024
27 марта 2024

В Нижневартовск ночью прибыла сотня детей из Белгородской области

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Торжественное открытие общежитий деревни Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, общежитие урфу, комната в общежитии
Детей разместят в общежитии НВГУ (архивное фото) Фото:

В Нижневартовск (ХМАО) сегодня ночью прилетели 108 детей из Белгородской области. Их эвакуируют из-за обстрелов украинских солдат. Об этом сообщили журналисты.

«108 детей из Белгородской области прилетели сегодня ночью. Часть разместят в Нижневартовском многопрофильном реабилитационном центре для инвалидов „Такси“. Других — в общежитии НВГУ и остальных — в Излучинске», — передает telegram-канал «N1 • Первый Нижневартовский».

Губернатор региона Наталья Комарова рассказывала, что ХМАО примет детей из Белгородской области, которых местные власти решили эвакуировать из-за обстрелов ВСУ. Первая группа из 222 человек прилетела в Ханты-Мансийск и Сургут 27 марта. Для юных гостей подготовлены школы, кружки и секции, культурная и досуговая программа.

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В Нижневартовск (ХМАО) сегодня ночью прилетели 108 детей из Белгородской области. Их эвакуируют из-за обстрелов украинских солдат. Об этом сообщили журналисты. «108 детей из Белгородской области прилетели сегодня ночью. Часть разместят в Нижневартовском многопрофильном реабилитационном центре для инвалидов „Такси“. Других — в общежитии НВГУ и остальных — в Излучинске», — передает telegram-канал «N1 • Первый Нижневартовский». Губернатор региона Наталья Комарова рассказывала, что ХМАО примет детей из Белгородской области, которых местные власти решили эвакуировать из-за обстрелов ВСУ. Первая группа из 222 человек прилетела в Ханты-Мансийск и Сургут 27 марта. Для юных гостей подготовлены школы, кружки и секции, культурная и досуговая программа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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