В Нижневартовск ночью прибыла сотня детей из Белгородской области

В Нижневартовск (ХМАО) сегодня ночью прилетели 108 детей из Белгородской области. Их эвакуируют из-за обстрелов украинских солдат. Об этом сообщили журналисты.
«108 детей из Белгородской области прилетели сегодня ночью. Часть разместят в Нижневартовском многопрофильном реабилитационном центре для инвалидов „Такси“. Других — в общежитии НВГУ и остальных — в Излучинске», — передает telegram-канал «N1 • Первый Нижневартовский».
Губернатор региона Наталья Комарова рассказывала, что ХМАО примет детей из Белгородской области, которых местные власти решили эвакуировать из-за обстрелов ВСУ. Первая группа из 222 человек прилетела в Ханты-Мансийск и Сургут 27 марта. Для юных гостей подготовлены школы, кружки и секции, культурная и досуговая программа.
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