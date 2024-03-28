«Ведомости»: в РФ районные суды обязали не игнорировать дела о домашнем насилии

29 марта 2024 в 05:56 Размер текста - 17 +

Ранее российские районные суды игнорировали заявления от жертв домашнего насилия Фото: Илья Московец © URA.RU В России районные суды обязали прорабатывать дела о домашнем насилии. Соответствующее постановление вынес Конституционный суд РФ. «Конституционный суд РФ вынес важное постановление для жертв домашнего насилия. Теперь районные суды так же, как и мировые судьи, должны принимать к производству заявления потерпевших от побоев, несмотря на норму уголовно-процессуального права, которая определяет порядок производства по уголовным делам частного обвинения», — на судебное делопроизводство ссылаются «Ведомости». Ранее сенатор РФ Елена Афанасьева призвала создать госпрограмму по защите мужей и жен от психического и физического насилия, пишет « Национальная служба новостей ». О том, как распознать домашнее насилие — читайте в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России районные суды обязали прорабатывать дела о домашнем насилии. Соответствующее постановление вынес Конституционный суд РФ. «Конституционный суд РФ вынес важное постановление для жертв домашнего насилия. Теперь районные суды так же, как и мировые судьи, должны принимать к производству заявления потерпевших от побоев, несмотря на норму уголовно-процессуального права, которая определяет порядок производства по уголовным делам частного обвинения», — на судебное делопроизводство ссылаются «Ведомости». Ранее сенатор РФ Елена Афанасьева призвала создать госпрограмму по защите мужей и жен от психического и физического насилия, пишет «Национальная служба новостей». О том, как распознать домашнее насилие — читайте в материале URA.RU.