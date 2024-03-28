28 марта 2024

«Ведомости»: в РФ районные суды обязали не игнорировать дела о домашнем насилии

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее российские районные суды игнорировали заявления от жертв домашнего насилия
Ранее российские районные суды игнорировали заявления от жертв домашнего насилия Фото:

В России районные суды обязали прорабатывать дела о домашнем насилии. Соответствующее постановление вынес Конституционный суд РФ.

«Конституционный суд РФ вынес важное постановление для жертв домашнего насилия. Теперь районные суды так же, как и мировые судьи, должны принимать к производству заявления потерпевших от побоев, несмотря на норму уголовно-процессуального права, которая определяет порядок производства по уголовным делам частного обвинения», — на судебное делопроизводство ссылаются «Ведомости».

Ранее сенатор РФ Елена Афанасьева призвала создать госпрограмму по защите мужей и жен от психического и физического насилия, пишет «Национальная служба новостей». О том, как распознать домашнее насилие — читайте в материале URA.RU.

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В России районные суды обязали прорабатывать дела о домашнем насилии. Соответствующее постановление вынес Конституционный суд РФ. «Конституционный суд РФ вынес важное постановление для жертв домашнего насилия. Теперь районные суды так же, как и мировые судьи, должны принимать к производству заявления потерпевших от побоев, несмотря на норму уголовно-процессуального права, которая определяет порядок производства по уголовным делам частного обвинения», — на судебное делопроизводство ссылаются «Ведомости». Ранее сенатор РФ Елена Афанасьева призвала создать госпрограмму по защите мужей и жен от психического и физического насилия, пишет «Национальная служба новостей». О том, как распознать домашнее насилие — читайте в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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