В России вырос спрос на сотрудников без опыта работы

29 марта 2024 в 06:31 Размер текста - 17 +

Кандидатов без опыта особенно ждут в промышленности, строительстве и продажах Фото: Анна Майорова © URA.RU В России вырос спрос на сотрудников без опыта работы. Количество вакансий для молодых сотрудников от 14 лет с начала года выросло вдвое. А спрос на молодых специалистов наблюдается практически во всех отраслях, сообщают эксперты. «Увеличился и уровень зарплат, которые предлагают работникам без опыта — на 41%. Количество вакансий для молодежи в первом квартале 2024 года выросло на 119% по сравнению с прошлым годом», — сообщила «Известиям» руководитель молодежного направления рекрутингового сервиса hh.ru Ирина Святицкая. Во ВНИИ труда издание заверили, что больше всего вакансий для выпускников вузов зафиксировали в промышленности, строительстве, недвижимости и продажах. Чаще всего молодым людям предлагают работу курьерами, промоутерами, продавцами и кассирами. Подобный интерес работодателей к начинающим специалистам связан с кадровым голодом, считают эксперты. Сегодня в России 2,3 млн вакансий. По данным Роструда, сейчас на одного безработного приходится 4 вакансии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России вырос спрос на сотрудников без опыта работы. Количество вакансий для молодых сотрудников от 14 лет с начала года выросло вдвое. А спрос на молодых специалистов наблюдается практически во всех отраслях, сообщают эксперты. «Увеличился и уровень зарплат, которые предлагают работникам без опыта — на 41%. Количество вакансий для молодежи в первом квартале 2024 года выросло на 119% по сравнению с прошлым годом», — сообщила «Известиям» руководитель молодежного направления рекрутингового сервиса hh.ru Ирина Святицкая. Во ВНИИ труда издание заверили, что больше всего вакансий для выпускников вузов зафиксировали в промышленности, строительстве, недвижимости и продажах. Чаще всего молодым людям предлагают работу курьерами, промоутерами, продавцами и кассирами. Подобный интерес работодателей к начинающим специалистам связан с кадровым голодом, считают эксперты. Сегодня в России 2,3 млн вакансий. По данным Роструда, сейчас на одного безработного приходится 4 вакансии.