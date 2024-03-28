28 марта 2024

В России вырос спрос на сотрудников без опыта работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидатов без опыта особенно ждут в промышленности, строительстве и продажах Фото:

В России вырос спрос на сотрудников без опыта работы. Количество вакансий для молодых сотрудников от 14 лет с начала года выросло вдвое. А спрос на молодых специалистов наблюдается практически во всех отраслях, сообщают эксперты.

«Увеличился и уровень зарплат, которые предлагают работникам без опыта — на 41%. Количество вакансий для молодежи в первом квартале 2024 года выросло на 119% по сравнению с прошлым годом», — сообщила «Известиям» руководитель молодежного направления рекрутингового сервиса hh.ru Ирина Святицкая.

Во ВНИИ труда издание заверили, что больше всего вакансий для выпускников вузов зафиксировали в промышленности, строительстве, недвижимости и продажах. Чаще всего молодым людям предлагают работу курьерами, промоутерами, продавцами и кассирами. Подобный интерес работодателей к начинающим специалистам связан с кадровым голодом, считают эксперты.

Сегодня в России 2,3 млн вакансий. По данным Роструда, сейчас на одного безработного приходится 4 вакансии.

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В России вырос спрос на сотрудников без опыта работы. Количество вакансий для молодых сотрудников от 14 лет с начала года выросло вдвое. А спрос на молодых специалистов наблюдается практически во всех отраслях, сообщают эксперты. «Увеличился и уровень зарплат, которые предлагают работникам без опыта — на 41%. Количество вакансий для молодежи в первом квартале 2024 года выросло на 119% по сравнению с прошлым годом», — сообщила «Известиям» руководитель молодежного направления рекрутингового сервиса hh.ru Ирина Святицкая. Во ВНИИ труда издание заверили, что больше всего вакансий для выпускников вузов зафиксировали в промышленности, строительстве, недвижимости и продажах. Чаще всего молодым людям предлагают работу курьерами, промоутерами, продавцами и кассирами. Подобный интерес работодателей к начинающим специалистам связан с кадровым голодом, считают эксперты. Сегодня в России 2,3 млн вакансий. По данным Роструда, сейчас на одного безработного приходится 4 вакансии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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