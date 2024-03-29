Постпред Эстонии при НАТО призвал обострить ситуацию в зоне СВО

Постпред Эстонии при НАТО Луйк: между РФ и Украиной нужна эскалация конфликта

29 марта 2024 в 07:57 Размер текста - 17 +

Юри Луйк заявил, что нужно понимать, как далеко может зайти конфликт при эскалации Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западу нужно принять участие в эскалации конфликта между Украиной и РФ. Таким мнением поделился постпред Эстонии при НАТО Юри Луйк. «Моя точка зрения заключается в том, что на самом деле не следует все время подчеркивать, что мы не хотим эскалации. Любой военный конфликт, кризис — это взаимная эскалация с обеих сторон <…> Я думаю, нам нужно эскалировать, но так, чтобы это было уместно, конечно», — заявил Лйук в беседе с эстонским агентством ERR. Он отметил, что необходимо оценивать, как далеко может зайти конфликт при эскалации. По его словам, сторона теряет инициативу, если отказывается обострять военные действия. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эскалация на Украине несет опасный характер. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун сообщил, что риск эскалации не такой высокий, каким он, возможно, был в начале процесса, передает RT. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ближайшие месяцы решающими для конфликта на Украине, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западу нужно принять участие в эскалации конфликта между Украиной и РФ. Таким мнением поделился постпред Эстонии при НАТО Юри Луйк. «Моя точка зрения заключается в том, что на самом деле не следует все время подчеркивать, что мы не хотим эскалации. Любой военный конфликт, кризис — это взаимная эскалация с обеих сторон <…> Я думаю, нам нужно эскалировать, но так, чтобы это было уместно, конечно», — заявил Лйук в беседе с эстонским агентством ERR. Он отметил, что необходимо оценивать, как далеко может зайти конфликт при эскалации. По его словам, сторона теряет инициативу, если отказывается обострять военные действия. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эскалация на Украине несет опасный характер. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун сообщил, что риск эскалации не такой высокий, каким он, возможно, был в начале процесса, передает RT. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ближайшие месяцы решающими для конфликта на Украине, сообщает «Национальная служба новостей».