Тюмень застряла в девятибалльных пробках. Скрин

В Тюмени из-за снегопада и ветра образовались пробки в девять баллов

29 марта 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Снегопад и ветер сохранятся до конца дня Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени из-за сильного ветра и неожиданного снегопада образовались сильные пробки. Электронный справочник карт городов оценивает заторы в 9 баллов, сообщает приложение «2ГИС». «В Тюмени пробки интенсивностью в девять баллов. Основные заторы образовались в центральной части города и на объездной автодороге», — сообщает картографическое приложение. По данным «2ГИС», автомобилистам рекомендуется избегать улиц Щербакова, Пермякова, Профсоюзную, Николая Чаплина и Федюнинского. Серьезные заторы также образовались на Московском и Червишевском тракте. По информации метеорологического ресурса Gismeteo, снегопад будет продолжаться в течение всего дня и сойдет на нет только к 20:00. Скорость ветра все это время будет сохраняться на уровне 12-13 метров в секунду. А к полуночи температура воздуха опустится до -6 градусов по шкале Цельсия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени из-за сильного ветра и неожиданного снегопада образовались сильные пробки. Электронный справочник карт городов оценивает заторы в 9 баллов, сообщает приложение «2ГИС». «В Тюмени пробки интенсивностью в девять баллов. Основные заторы образовались в центральной части города и на объездной автодороге», — сообщает картографическое приложение. По данным «2ГИС», автомобилистам рекомендуется избегать улиц Щербакова, Пермякова, Профсоюзную, Николая Чаплина и Федюнинского. Серьезные заторы также образовались на Московском и Червишевском тракте. По информации метеорологического ресурса Gismeteo, снегопад будет продолжаться в течение всего дня и сойдет на нет только к 20:00. Скорость ветра все это время будет сохраняться на уровне 12-13 метров в секунду. А к полуночи температура воздуха опустится до -6 градусов по шкале Цельсия.