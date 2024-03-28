28 марта 2024

Тюмень застряла в девятибалльных пробках. Скрин

В Тюмени из-за снегопада и ветра образовались пробки в девять баллов
© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, снег, зима, погода, снегопад
Снегопад и ветер сохранятся до конца дня Фото:

В Тюмени из-за сильного ветра и неожиданного снегопада образовались сильные пробки. Электронный справочник карт городов оценивает заторы в 9 баллов, сообщает приложение «2ГИС».

«В Тюмени пробки интенсивностью в девять баллов. Основные заторы образовались в центральной части города и на объездной автодороге», — сообщает картографическое приложение.

По данным «2ГИС», автомобилистам рекомендуется избегать улиц Щербакова, Пермякова, Профсоюзную, Николая Чаплина и Федюнинского. Серьезные заторы также образовались на Московском и Червишевском тракте.

По информации метеорологического ресурса Gismeteo, снегопад будет продолжаться в течение всего дня и сойдет на нет только к 20:00. Скорость ветра все это время будет сохраняться на уровне 12-13 метров в секунду. А к полуночи температура воздуха опустится до -6 градусов по шкале Цельсия.

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В Тюмени из-за сильного ветра и неожиданного снегопада образовались сильные пробки. Электронный справочник карт городов оценивает заторы в 9 баллов, сообщает приложение «2ГИС». «В Тюмени пробки интенсивностью в девять баллов. Основные заторы образовались в центральной части города и на объездной автодороге», — сообщает картографическое приложение. По данным «2ГИС», автомобилистам рекомендуется избегать улиц Щербакова, Пермякова, Профсоюзную, Николая Чаплина и Федюнинского. Серьезные заторы также образовались на Московском и Червишевском тракте. По информации метеорологического ресурса Gismeteo, снегопад будет продолжаться в течение всего дня и сойдет на нет только к 20:00. Скорость ветра все это время будет сохраняться на уровне 12-13 метров в секунду. А к полуночи температура воздуха опустится до -6 градусов по шкале Цельсия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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