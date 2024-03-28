Спрос на челябинских дворников вырос в 1,7 раза

HeadHunter: спрос на челябинских дворников вырос в 1,7 раза, а зарплата — на 32%

29 марта 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Дворники стали одними из самых востребованных работников в ЖКХ Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Челябинской области за год спрос на дворников вырос в 1,7 раза. Как отметили в пресс-службе сервиса HeadHunter, медианная зарплата при этом в первом квартале 2024 года год к году увеличилась в меньшей степени. Рост составил 32%. «В регионе стало в 1,7 раза больше вакансий для дворников. Медианная предлагаемая зарплата для этих специалистов достигла 26,1 тысячи рублей, увеличившись относительно 2023 года на 32%», — заявили в HeadHunter. Аналитики платформы онлайн-рекрутинга выяснили, что в Челябинской области в сфере благоустройства наблюдался значительный рост числа вакансий. В первом квартале 2024 года число предложений о работе в сфере ЖКХ увеличилось на 42% по сравнению с тем же периодом прошлого года. «Рабочий персонал является одной из самых низкоконкурентных сфер на рынке труда. В настоящий момент на одну вакансию приходится всего два активных резюме. Текущий спрос на рабочих оценивается по итогам февраля в 7,8 тысяч вакансий, что на 37% превышает прошлогодние показатели », — отметила директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая. По информации аналитиков, большинство вакансий предлагали предприятия водоснабжения, энергоснабжения и организации, занимающиеся благоустройством территории. Средняя зарплата в этой сфере варьировалась от 51,2 тысячи до 100 тысяч рублей. Зарплату больше всех зарабатывать предлагали инженерам-конструкторам (77 тысяч рублей). Слесари могли зарабатывать по 64,2 тысячи, менеджеры по работе с клиентами — 69,8 тысячи рублей, электромонтажники — 60,7 тысячи рублей. В более чем половине вакансий работодатели желают видеть на рабочих местах опытных специалистов. В основном требуют опыт от одного года до трех лет (54% вакансий). Без опыта готовы рассматривать в 28% предложениях о работе. Одновременно в 16% случаев отмечают, что ищут специалистов с опытом от трех до шести лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области за год спрос на дворников вырос в 1,7 раза. Как отметили в пресс-службе сервиса HeadHunter, медианная зарплата при этом в первом квартале 2024 года год к году увеличилась в меньшей степени. Рост составил 32%. «В регионе стало в 1,7 раза больше вакансий для дворников. Медианная предлагаемая зарплата для этих специалистов достигла 26,1 тысячи рублей, увеличившись относительно 2023 года на 32%», — заявили в HeadHunter. Аналитики платформы онлайн-рекрутинга выяснили, что в Челябинской области в сфере благоустройства наблюдался значительный рост числа вакансий. В первом квартале 2024 года число предложений о работе в сфере ЖКХ увеличилось на 42% по сравнению с тем же периодом прошлого года. «Рабочий персонал является одной из самых низкоконкурентных сфер на рынке труда. В настоящий момент на одну вакансию приходится всего два активных резюме. Текущий спрос на рабочих оценивается по итогам февраля в 7,8 тысяч вакансий, что на 37% превышает прошлогодние показатели », — отметила директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая. По информации аналитиков, большинство вакансий предлагали предприятия водоснабжения, энергоснабжения и организации, занимающиеся благоустройством территории. Средняя зарплата в этой сфере варьировалась от 51,2 тысячи до 100 тысяч рублей. Зарплату больше всех зарабатывать предлагали инженерам-конструкторам (77 тысяч рублей). Слесари могли зарабатывать по 64,2 тысячи, менеджеры по работе с клиентами — 69,8 тысячи рублей, электромонтажники — 60,7 тысячи рублей. В более чем половине вакансий работодатели желают видеть на рабочих местах опытных специалистов. В основном требуют опыт от одного года до трех лет (54% вакансий). Без опыта готовы рассматривать в 28% предложениях о работе. Одновременно в 16% случаев отмечают, что ищут специалистов с опытом от трех до шести лет.