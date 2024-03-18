Судебные приставы вмешались в конфликт пьяного курганца с посетителями больницы

19 марта 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Судебные приставы отвлекли пьяного мужчину и удерживали его до приезда Росгвардии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Судебные приставы Кургана предотвратили нападение пьяного мужчины на прохожих возле кардиодиспансера. Сотрудник УФССП региона, проходивший в это время обход территории рядом с Арбитражным судом, а затем с коллегой своевременно защитили граждан от агрессора, размахивающего бутылкой и бросавшегося на прохожих. Об этом сообщается на сайте УФССП по Курганской области. «Во время обхода территории судебный пристав по ОУПДС Виталий Королев услышал шум у кардиодиспансера рядом со зданием суда и увидел мужчину, нападающего на прохожих. Королев сообщил о происшествии коллегам, чтобы те вызвали сотрудников Росгвардии. Тем временем, агрессивный мужчина попытался наброситься на женщину, выходившую из больницы. Медлить было нельзя, поэтому Королев решил действовать до приезда правоохранителей. Он отвлек агрессора на себя. <…> В это время подоспел коллега — судебный пристав по ОУПДС Дмитрий Повельчак. Они заблокировали нарушителя», — рассказали в пресс-службе судебных приставов. В ведомстве сообщается, что они продолжали удерживать мужчину до прибытия сотрудников Росгвардии. При этом отмечается, что приставы пытались наладить диалог с гражданином, но из-за его алкогольного опьянения это оказалось безрезультатным. Мужчина не смог объяснить причину своего поведения. Благодаря действиям сотрудников никто из прохожих не пострадал, а сами они отмечают, что поступили бы так и вне рабочего времени. Ранее URA.RU писало, что судебные приставы Курганской области вышли на злостного неплательщика штрафов за нарушение ПДД через его соцсети, где он приглашал посетить его медицинские практики. Под видом клиента, они пришли на встречу и арестовали его имущество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебные приставы Кургана предотвратили нападение пьяного мужчины на прохожих возле кардиодиспансера. Сотрудник УФССП региона, проходивший в это время обход территории рядом с Арбитражным судом, а затем с коллегой своевременно защитили граждан от агрессора, размахивающего бутылкой и бросавшегося на прохожих. Об этом сообщается на сайте УФССП по Курганской области. «Во время обхода территории судебный пристав по ОУПДС Виталий Королев услышал шум у кардиодиспансера рядом со зданием суда и увидел мужчину, нападающего на прохожих. Королев сообщил о происшествии коллегам, чтобы те вызвали сотрудников Росгвардии. Тем временем, агрессивный мужчина попытался наброситься на женщину, выходившую из больницы. Медлить было нельзя, поэтому Королев решил действовать до приезда правоохранителей. Он отвлек агрессора на себя. <…> В это время подоспел коллега — судебный пристав по ОУПДС Дмитрий Повельчак. Они заблокировали нарушителя», — рассказали в пресс-службе судебных приставов. В ведомстве сообщается, что они продолжали удерживать мужчину до прибытия сотрудников Росгвардии. При этом отмечается, что приставы пытались наладить диалог с гражданином, но из-за его алкогольного опьянения это оказалось безрезультатным. Мужчина не смог объяснить причину своего поведения. Благодаря действиям сотрудников никто из прохожих не пострадал, а сами они отмечают, что поступили бы так и вне рабочего времени. Ранее URA.RU писало, что судебные приставы Курганской области вышли на злостного неплательщика штрафов за нарушение ПДД через его соцсети, где он приглашал посетить его медицинские практики. Под видом клиента, они пришли на встречу и арестовали его имущество.