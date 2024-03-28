В Перми Whoosh намерен отменить запрет на парковки электросамокатов

29 марта 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

Летом 2024 года самокаты Whoosh снова появятся в Перми Фото: Размик Закарян © URA.RU Компания Whoosh подала жалобу в прокуратуру из-за того, что власти Перми запретили парковать электросамокаты в центре города. Сервис считает, что это решение противоречит законам. «Сервис кикшеринга Whoosh считает, что решение о запрете парковки электросамокатов содержит требования, не предусмотренные федеральными законами и было принято с превышением полномочий органов местного самоуправления. Whoosh планирует оспорить изменения в правила благоустройства Перми в суде», — сообщили в пресс-службе сервиса. В компании уточнили, что в 2024 году сервис продолжит работать в Перми. Whoosh ищет варианты размещения парковок электросамокатов на частной территории, так как это не будет противоречить новым правилам. В пресс-службе сервиса добавили, что в 2023 году 17% пермяков воспользовались услугами кикшеринга. Новые законы могут повысить нагрузку на общественный транспорт и улично-дорожную сеть, а также затруднить передвижение жителей по городу. Ранее URA.RU рассказало, что депутаты пермской городаской Думы одобрили запрет на парковки элеткросамокатов в центре города. Но владельцы сервисов кикшеринга выступают против этого. Самокаты повышают транспортную доступность, считают в Woosh Инфографика предоставлена пресс-службой Woosh Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания Whoosh подала жалобу в прокуратуру из-за того, что власти Перми запретили парковать электросамокаты в центре города. Сервис считает, что это решение противоречит законам. «Сервис кикшеринга Whoosh считает, что решение о запрете парковки электросамокатов содержит требования, не предусмотренные федеральными законами и было принято с превышением полномочий органов местного самоуправления. Whoosh планирует оспорить изменения в правила благоустройства Перми в суде», — сообщили в пресс-службе сервиса. В компании уточнили, что в 2024 году сервис продолжит работать в Перми. Whoosh ищет варианты размещения парковок электросамокатов на частной территории, так как это не будет противоречить новым правилам. В пресс-службе сервиса добавили, что в 2023 году 17% пермяков воспользовались услугами кикшеринга. Новые законы могут повысить нагрузку на общественный транспорт и улично-дорожную сеть, а также затруднить передвижение жителей по городу. Ранее URA.RU рассказало, что депутаты пермской городаской Думы одобрили запрет на парковки элеткросамокатов в центре города. Но владельцы сервисов кикшеринга выступают против этого.