28 марта 2024

В Перми Whoosh намерен отменить запрет на парковки электросамокатов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие сезона проката самокатов. Екатеринбург, самокат, электросамокат, Whoosh
Летом 2024 года самокаты Whoosh снова появятся в Перми Фото:

Компания Whoosh подала жалобу в прокуратуру из-за того, что власти Перми запретили парковать электросамокаты в центре города. Сервис считает, что это решение противоречит законам.

«Сервис кикшеринга Whoosh считает, что решение о запрете парковки электросамокатов содержит требования, не предусмотренные федеральными законами и было принято с превышением полномочий органов местного самоуправления. Whoosh планирует оспорить изменения в правила благоустройства Перми в суде», — сообщили в пресс-службе сервиса.

В компании уточнили, что в 2024 году сервис продолжит работать в Перми. Whoosh ищет варианты размещения парковок электросамокатов на частной территории, так как это не будет противоречить новым правилам. В пресс-службе сервиса добавили, что в 2023 году 17% пермяков воспользовались услугами кикшеринга. Новые законы могут повысить нагрузку на общественный транспорт и улично-дорожную сеть, а также затруднить передвижение жителей по городу.

Ранее URA.RU рассказало, что депутаты пермской городаской Думы одобрили запрет на парковки элеткросамокатов в центре города. Но владельцы сервисов кикшеринга выступают против этого.

Самокаты повышают транспортную доступность, считают в Woosh
Самокаты повышают транспортную доступность, считают в Woosh

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания Whoosh подала жалобу в прокуратуру из-за того, что власти Перми запретили парковать электросамокаты в центре города. Сервис считает, что это решение противоречит законам. «Сервис кикшеринга Whoosh считает, что решение о запрете парковки электросамокатов содержит требования, не предусмотренные федеральными законами и было принято с превышением полномочий органов местного самоуправления. Whoosh планирует оспорить изменения в правила благоустройства Перми в суде», — сообщили в пресс-службе сервиса. В компании уточнили, что в 2024 году сервис продолжит работать в Перми. Whoosh ищет варианты размещения парковок электросамокатов на частной территории, так как это не будет противоречить новым правилам. В пресс-службе сервиса добавили, что в 2023 году 17% пермяков воспользовались услугами кикшеринга. Новые законы могут повысить нагрузку на общественный транспорт и улично-дорожную сеть, а также затруднить передвижение жителей по городу. Ранее URA.RU рассказало, что депутаты пермской городаской Думы одобрили запрет на парковки элеткросамокатов в центре города. Но владельцы сервисов кикшеринга выступают против этого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...