28 марта 2024

В Копейске осудили четырех продавцов табака без маркировки, выявленных ФСБ

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
У торговцев изъяли продукцию на сумму порядка 1,5 миллионов рублей Фото:

В Копейске осуждены четыре продавца немаркированной табачной продукции, у которых изъяли сигареты на сумму порядка 1,5 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

«Копейским городским судом Челябинской области четверо жителей региона признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами „а“, „б“ части 6 статьи 171.1, части 3 статьи 30, части 2 статьи 171 и части 4 статьи 180 УК РФ. Продукция на сумму не менее 1,5 миллионов рублей изъята», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что сотрудники УФСБ установили участников межэтнической организованной преступной группы, которые специализируются на незаконном сбыте немаркированной табачной продукции в особо крупном размере. Продукция была обнаружена и иъята в январе 2023 года. Один из осужденных получил 2,5 года условного срока с испытательным сроком четыре месяца. Троих приговорили к отбыванию наказания в колонии общего режима сроками от 2,5 до трех лет. Кроме того, им назначены штрафы в размере от 250 до 300 тысяч рублей.

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В Копейске осуждены четыре продавца немаркированной табачной продукции, у которых изъяли сигареты на сумму порядка 1,5 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. «Копейским городским судом Челябинской области четверо жителей региона признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами „а“, „б“ части 6 статьи 171.1, части 3 статьи 30, части 2 статьи 171 и части 4 статьи 180 УК РФ. Продукция на сумму не менее 1,5 миллионов рублей изъята», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что сотрудники УФСБ установили участников межэтнической организованной преступной группы, которые специализируются на незаконном сбыте немаркированной табачной продукции в особо крупном размере. Продукция была обнаружена и иъята в январе 2023 года. Один из осужденных получил 2,5 года условного срока с испытательным сроком четыре месяца. Троих приговорили к отбыванию наказания в колонии общего режима сроками от 2,5 до трех лет. Кроме того, им назначены штрафы в размере от 250 до 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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