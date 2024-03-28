В Копейске осудили четырех продавцов табака без маркировки, выявленных ФСБ

29 марта 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

У торговцев изъяли продукцию на сумму порядка 1,5 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске осуждены четыре продавца немаркированной табачной продукции, у которых изъяли сигареты на сумму порядка 1,5 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. «Копейским городским судом Челябинской области четверо жителей региона признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами „а“, „б“ части 6 статьи 171.1, части 3 статьи 30, части 2 статьи 171 и части 4 статьи 180 УК РФ. Продукция на сумму не менее 1,5 миллионов рублей изъята», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что сотрудники УФСБ установили участников межэтнической организованной преступной группы, которые специализируются на незаконном сбыте немаркированной табачной продукции в особо крупном размере. Продукция была обнаружена и иъята в январе 2023 года. Один из осужденных получил 2,5 года условного срока с испытательным сроком четыре месяца. Троих приговорили к отбыванию наказания в колонии общего режима сроками от 2,5 до трех лет. Кроме того, им назначены штрафы в размере от 250 до 300 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске осуждены четыре продавца немаркированной табачной продукции, у которых изъяли сигареты на сумму порядка 1,5 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. «Копейским городским судом Челябинской области четверо жителей региона признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами „а“, „б“ части 6 статьи 171.1, части 3 статьи 30, части 2 статьи 171 и части 4 статьи 180 УК РФ. Продукция на сумму не менее 1,5 миллионов рублей изъята», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что сотрудники УФСБ установили участников межэтнической организованной преступной группы, которые специализируются на незаконном сбыте немаркированной табачной продукции в особо крупном размере. Продукция была обнаружена и иъята в январе 2023 года. Один из осужденных получил 2,5 года условного срока с испытательным сроком четыре месяца. Троих приговорили к отбыванию наказания в колонии общего режима сроками от 2,5 до трех лет. Кроме того, им назначены штрафы в размере от 250 до 300 тысяч рублей.