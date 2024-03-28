В Пермском крае станет больше остановок у электричек

29 марта 2024 в 10:19 Размер текста - 17 +

Новые остановки появятся для удобства дачников Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае добавят остановки для электричек. Новые станции появятся на летнее время для удобства владельцев дач. «С 1 апреля по 27 октября 2024 года на небольших остановочных пунктах вблизи дачных поселков и коллективных садов будет останавливаться гораздо больше электричек, чем в зимний период. Расписание движения поездов при этом не изменится», — сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. Новые станции появятся в направлениях: Углеуральская — Кизел — Парк Калийная назначена дополнительная остановка Пост 150 км.;

Пермь-2 — Чусовская назначены остановки: 30 км, Залесная, 101 км, 120 км, Каменка, Лесная Поляна.

Верещагино — Балезино появятся остановки Лып, Хрустали, Ключевское. В СвЖД напомнили, что купить билеты можно в кассах вокзалов. На тех остановках, где касс нет, проездные продают контролеры в электричках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае добавят остановки для электричек. Новые станции появятся на летнее время для удобства владельцев дач. «С 1 апреля по 27 октября 2024 года на небольших остановочных пунктах вблизи дачных поселков и коллективных садов будет останавливаться гораздо больше электричек, чем в зимний период. Расписание движения поездов при этом не изменится», — сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. Новые станции появятся в направлениях: В СвЖД напомнили, что купить билеты можно в кассах вокзалов. На тех остановках, где касс нет, проездные продают контролеры в электричках.