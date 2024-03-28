В Пермском крае станет больше остановок у электричек

Новые остановки появятся для удобства дачников
В Пермском крае добавят остановки для электричек. Новые станции появятся на летнее время для удобства владельцев дач.
«С 1 апреля по 27 октября 2024 года на небольших остановочных пунктах вблизи дачных поселков и коллективных садов будет останавливаться гораздо больше электричек, чем в зимний период. Расписание движения поездов при этом не изменится», — сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Новые станции появятся в направлениях:
- Углеуральская — Кизел — Парк Калийная назначена дополнительная остановка Пост 150 км.;
- Пермь-2 — Чусовская назначены остановки: 30 км, Залесная, 101 км, 120 км, Каменка, Лесная Поляна.
- Верещагино — Балезино появятся остановки Лып, Хрустали, Ключевское.
В СвЖД напомнили, что купить билеты можно в кассах вокзалов. На тех остановках, где касс нет, проездные продают контролеры в электричках.
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