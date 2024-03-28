В ЯНАО оператора мобильной связи наказали за сотрудничество с мошенниками

Оператор сотовой связи в Муравленко предоставлял подменные номера мошенникам
В Муравленко (ЯНАО) оператор мобильной связи сотрудничал с мошенниками, предоставляя им в пользование подменные номера. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«Установлено, что при оказании услуг связи „Мобифон — 2000“ не препятствовало пропуску соединения от иностранного оператора связи, который в последствии у абонента отобразился российской системой нумерации. В связи с этим прокурор города возбудил административное дело», — говорится в сообщении. Оператор мобильной связи был оштрафован на 300 тысяч рублей.
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