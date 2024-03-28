В ЯНАО оператора мобильной связи наказали за сотрудничество с мошенниками

В Муравленко оператор мобильной связи сотрудничал с мошенниками

29 марта 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Оператор сотовой связи в Муравленко предоставлял подменные номера мошенникам Фото: Роман Наумов © URA.RU В Муравленко (ЯНАО) оператор мобильной связи сотрудничал с мошенниками, предоставляя им в пользование подменные номера. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Установлено, что при оказании услуг связи „Мобифон — 2000“ не препятствовало пропуску соединения от иностранного оператора связи, который в последствии у абонента отобразился российской системой нумерации. В связи с этим прокурор города возбудил административное дело», — говорится в сообщении. Оператор мобильной связи был оштрафован на 300 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Муравленко (ЯНАО) оператор мобильной связи сотрудничал с мошенниками, предоставляя им в пользование подменные номера. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Установлено, что при оказании услуг связи „Мобифон — 2000“ не препятствовало пропуску соединения от иностранного оператора связи, который в последствии у абонента отобразился российской системой нумерации. В связи с этим прокурор города возбудил административное дело», — говорится в сообщении. Оператор мобильной связи был оштрафован на 300 тысяч рублей.