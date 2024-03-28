28 марта 2024

В ЯНАО оператора мобильной связи наказали за сотрудничество с мошенниками

В Муравленко оператор мобильной связи сотрудничал с мошенниками
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарядные устройства для мобильных телефонов, мобильный телефон, зарядное устройство, пауэр бэнк
Оператор сотовой связи в Муравленко предоставлял подменные номера мошенникам Фото:

В Муравленко (ЯНАО) оператор мобильной связи сотрудничал с мошенниками, предоставляя им в пользование подменные номера. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Установлено, что при оказании услуг связи „Мобифон — 2000“ не препятствовало пропуску соединения от иностранного оператора связи, который в последствии у абонента отобразился российской системой нумерации. В связи с этим прокурор города возбудил административное дело», — говорится в сообщении. Оператор мобильной связи был оштрафован на 300 тысяч рублей.

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В Муравленко (ЯНАО) оператор мобильной связи сотрудничал с мошенниками, предоставляя им в пользование подменные номера. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Установлено, что при оказании услуг связи „Мобифон — 2000“ не препятствовало пропуску соединения от иностранного оператора связи, который в последствии у абонента отобразился российской системой нумерации. В связи с этим прокурор города возбудил административное дело», — говорится в сообщении. Оператор мобильной связи был оштрафован на 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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