28 марта 2024

На свердловской железной дороге обнаружили тело пенсионерки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение крыши в центре для бездомных. Челябинск, следственный комитет, ск
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия Фото:

Возле железнодорожных путей на перегоне Шувакиш — Гипсовая (Свердловская область) 28 марта обнаружили тело 78-летней женщины. Следователи допустили, что пенсионерка погибла из-за несчастного случая, пишет telegram-канал «Центральное МСУТ СКР».

«В результате первичного осмотра признаков криминального характера ее смерти не установлено. В числе прочих отрабатывается версия о возможной гибели женщины в результате несчастного случая на железной дороге», — сказано в сообщении.

Следователи организовали проверку. «Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — отметили в ведомстве.

Фото:

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Возле железнодорожных путей на перегоне Шувакиш — Гипсовая (Свердловская область) 28 марта обнаружили тело 78-летней женщины. Следователи допустили, что пенсионерка погибла из-за несчастного случая, пишет telegram-канал «Центральное МСУТ СКР». «В результате первичного осмотра признаков криминального характера ее смерти не установлено. В числе прочих отрабатывается версия о возможной гибели женщины в результате несчастного случая на железной дороге», — сказано в сообщении. Следователи организовали проверку. «Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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