Возле железнодорожных путей на перегоне Шувакиш — Гипсовая (Свердловская область) 28 марта обнаружили тело 78-летней женщины. Следователи допустили, что пенсионерка погибла из-за несчастного случая, пишет telegram-канал «Центральное МСУТ СКР».
«В результате первичного осмотра признаков криминального характера ее смерти не установлено. В числе прочих отрабатывается версия о возможной гибели женщины в результате несчастного случая на железной дороге», — сказано в сообщении.
Следователи организовали проверку. «Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — отметили в ведомстве.
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